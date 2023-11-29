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Оккупанты задумали коварный план против ВСУ: эксперт рассказал о тяжелых боях за Бахмут

Юлия Закрепа
29 ноября 2023, 12:56
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
Оккупанты задумали коварный план против ВСУ: эксперт рассказал о тяжелых боях за Бахмут
Россияне меняют тактику на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что сейчас российские оккупанты под Бахмутом хотят сковать украинских военных, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление.

Однако, по словам эксперта, россиянам не удастся осуществить этот коварный план, а также достичь "оперативных успехов".

"Уже несколько месяцев боевые действия там идут примерно так: мы атакуем и продвигаемся, потом враг начинает контратаковать, потом по новой", - отметил эксперт в интервью для РБК-Украина.

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Добавим, по данным Генштаба, за минувшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области, но украинские защитники отбили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Напомним, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ под Бахмутом. Россияне хотят прорвать оборону наших войск, начиняя собственную технику взрывчаткой, чтобы нанести какой-то ущерб нашим силам.

В ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом. На Бахмутском направлении враг не жалеет свои подразделения, иногда отрабатывают по своим же позициям.

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война в Украине ВСУ Бахмут
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