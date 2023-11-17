Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, начиняя собственную технику взрывчаткой, чтобы нанести какой-то ущерб нашим силам.

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Ситуация на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Денис Нагорный рассказал, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, начиняя собственную технику взрывчаткой. По состоянию на пятницу, 17 ноября, российские оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия на Бахмутском направлении.

"Продолжаются мясные штурмы. Это применение тактики копателей, применение пехоты, попытка применить инфильтрацию фронта. То есть идут 2-3 группы легко вооруженных пехотинцев, которые пытаются прокопать траншеи до наших позиций. За ними уже идут специально подготовленные отряды штурмовиков. Используются отряды "Шторм Z", "ахматовцев", заключенных и малоподготовленных людей", - рассказал Денис Нагорный в эфире телемарафона "Єдині новини".

Майор отметил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, начиняя собственную технику взрывчаткой, чтобы нанести какой-то ущерб нашим силам. Такая тактика равноценна нулю. Также по его словам, враг активно, хоть и не слишком эффективно, применяет FPV-дронов.

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"Они действуют на количество, а не на качество. В них налажено промышленное производство. Если мы используем 20 FPV и у нас процент поражения 60-70%, то они используют 70-100 FPV, и процент поражения 10-15%", - пояснил Дмитрий Нагорный.

В целом военный отметил, что российская армия использует устаревшие образцы вооружения-пушки Д-1, М-46, а также танки и гусеничные тягачи, которые применяли в боевых условиях еще в 1940-50-х годах.

По его словам, вражеские штурмы происходят на направлении Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. При этом враг сосредоточил основные усилия на ударах артиллерией и минометами, тактической и армейской авиацией, а также на применении управляемых авиабомб, "ланцетов" и FPV-дронов. Также увеличилось применение ракет из комплексов С-300 и С-400.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом. Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом, а бои продолжаются 24 часа в сутки.

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно.

В Bild раскрыли планы РФ по захвату Авдеевки. Российские оккупанты в попытках окружить Авдеевку потеряли около 3 тысяч своих военных и примерно 270 единиц тяжелой военной техники, пишет Юлиан Репке.

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