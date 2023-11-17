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Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

Андрей Ганчук
17 ноября 2023, 16:49
Российские оккупанты в попытках окружить Авдеевку потеряли около 3 тысяч своих военных и приблизительно 270 единиц тяжелой военной техники, пишет Юлиан Репке.
Войска РФ, Авдеевка
Россияне пытаются окружить Авдеевку и массированно применяют пехоту - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, соцсети

Оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Авдеевку Донецкой области и перешли к "тактике Бахмута", которая подразумевает массированное применение пехоты. Российские захватчики несут большие потери, но надеются достичь продвижения за счет подобных действий.

Военный эксперт немецкого Bild Юлиан Репке пишет, что войска РФ, пытаясь окружить Авдеевку, потеряли уже около 3 тысяч военных и приблизительно 270 единиц тяжелой бронетехники.

По его словам, оккупанты перешли к тактике "пешего окружения" – они применяют пехоту, как делали это в Бахмуте, который захватчикам, таким образом, все же удалось захватить. Россияне действуют целенаправленно, чтобы достичь продвижения.

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"У ВСУ остается западная бронетехника, в том числе БМП Bradley и танки Leopard-2. Репке не считает, что огромные потери ВС РФ говорят об их неудаче. Он называет это целенаправленной тактикой Москвы по принципу количество вместо качества и напоминает, что так было и в Бахмуте. Потери ВС РФ и ВСУ там соотносились как 10:1, но в результате российские войска взяли город. Аналитик считает, что то же самое происходит сейчас. Он напоминает об успешном продвижении россиян в село Степное и преодолении железнодорожной ветви к северу от Авдеевки", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Боец Вооруженных сил Украины Егор Фирсов ранее заявил о том, что оккупанты стянули к Авдеевке большое количество военной техники. Украинские войска готовятся к новой навале со стороны россиян.

Войска РФ устроили обострение под Авдеевкой, рассказал начальник местной военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, самой горячей точкой стала промзона. Враг круглосуточно применяет пехоту.

Россия уменьшила количество авиаударов по Авдеевке, сказал пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Большое влияние на ведение боевых действий оказывают погодные условия.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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