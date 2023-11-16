Войска РФ устроили обострение под Авдеевкой: названа самая горячая точка

Войска агрессора России возобновили активные штурмовые действия в районе Авдеевки. Оккупанты атакуют по флангам. Основное направление атак – промзона. Круглосуточно применяется пехота. Наносятся ракетные и бомбовые удары. Об этом заявил начальника Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в последние несколько дней российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки. Основные усилия враг сконцентрировал в направлании промзоны.
"Очень горячо. Действительно в последние несколько дней враг снова активизировался. В основном на направлении "промки". Ведет там штурмовые действия с применением бронированной и колесной техники. Штурмует по флангам - с юга, с севера поменьше активности. Но все равно применяет пехоту почти круглосуточно. Ну и конечно гатят - круглосуточно по позициям вокруг города и по самому городу", - объяснил ситуацию чиновник.видео дня
Также он добавил, что за прошедшие сутки войска РФ совершили около 30 массированных обстрелов территории общины.
"Ну и авиабомбовые, авиаракетные удары, конечно. К сожалению, я уже не помню сутки, когда их не было. Каждые сутки они бьют по городу. В основном по многоэтажной застройке. За вчера 12 таких ударов произошло", - подчеркнул Виталий Барабаш.
Ситуация в Авдеевке
Войска РФ штурмовали Авдеевку и понесли потери, сообщил 15 ноября командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что враг не оставляет попыток окружить город.
Россияне перерезали железную дорогу к Авдеевке, написали журналисты немецкого издания Bild. В материале сказано, что оккупантам удалось вплотную продвинуться к населенному пункту Степное и перекрыть железнодорожную ветку, которая с севера ведет в город.
Оккупанты стянули кучу техники к Авдеевке, рассказал боец ВСУ Егор Фирсов. По его словам, украинские войска готовятся к новой навале со стороны вражеских российских подразделений.
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