Нарвались на мощный кулак ВСУ: войска РФ штурмовали Авдеевку и понесли потери

Российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области, армия Украины отбивает атаки и наносит весомые потери вражеским войскам.

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ВСУ стойко держат оборону в районе Авдеевки - Тарнавский / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Вооруженные силы Украины отбили очередную атаку оккупационных войск страны-агрессора России в районе Авдеевки. Противник потерял более 500 своих военных и штурмовик Су-25. Вражеские силы не оставляют попыток окружить город, но их планы проваливаются.

Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, оккупанты РФ по-прежнему штурмуют населенные пункты на Авдеевском направлении, однако несут серьезные потери.

"Враг потерял более 500 человек в живой силе и штурмовик Су-25. Не снижается активность авиации врага. В операционной зоне ОСГВ Таврия враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов. Наши воины и воины стойко держат оборону на авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1038 огневых задач. Общие потери врага составили 511 человек. Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистемы, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 16 автомобилей и единица спецтехники. Также уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 26 единиц военной техники врага повреждены", - сказал высокопоставленный военный. видео дня

Россия пытается окружить Авдеевку

В Генштабе акцентировали внимание на том, что россияне по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. Украинские войска отражают вражеские атаки.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь силы обороны отразили 17 атак", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что оккупанты РФ изменили тактику боев под Авдеевкой. В частности, они стали использовать меньше бронетехники и бьют по городу авиабомбами из самолетов, которые находятся вне зоны досягаемости украинской ПВО.

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, захватчики оказывают серьезное давление, но ВСУ героически отражают атаки.

Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Люди вынуждены эвакуироваться из города.

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