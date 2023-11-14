У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте - Зеленский

На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные вражеские штурмы.

https://glavred.info/ukraine/u-okupantiv-vtrati-pid-avdijivkoyu-bilshi-nizh-u-bahmuti-zelenskiy-10516918.html Ссылка скопирована

Оккупанты потеряли под Авдеевкой больше солдат, чем в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: ОП, командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и бросают на штурм большое количество личного состава и военной техники. На этом направлении очень интенсивные вражеские штурмы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

У оккупантов бешеные потери. Они теряют солдат больше и быстрее, чем это было в Бахмуте.

Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш воин, который держит позиции, каждый наш воин, который выполняет боевые задачи именно там, заслуживает необычайной нашей признательности. Настоящие герои! Чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны", - сказал Зеленский.

видео дня

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.

В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что сложившаяся ситуация на фронте может привести к "падению" города.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.