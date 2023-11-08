Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца" – спикер 110 ОМБР

Командование оккупантов отправляет на штурмы по 10-20 захватчиков, чтобы ценой их жизни выманить нашу артиллерию.

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Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца"/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада; 37 отдельная бригада морской пехоты

Город Авдеевка сейчас фактически находится в полуокружении с трех сторон. Российские оккупанты устраивают "игру на живца", чтобы обнаружить, где именно расположена украинская артиллерия.

Об этом рассказал спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в среду, 8 ноября, в эфире телемарафона.

"Город с трех сторон фактически в полуокружении. С трех сторон они (россияне – ред.) могут туда набросать всем чем можно – они ежедневно это делают. Город сейчас производит жуткое впечатление, он под ноль уничтожен", – сказал Коцуконь. видео дня

Он отметил, что оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.

Представитель 110 ОМБР отметил, что захватчики получили по зубам от украинских военных, и после этого начали перегруппировываться. Сейчас российские оккупанты накапливают свои резервы – около 40 тысяч личного состава, а также накапливают боеприпасы. Очевидно, захватчики не отказались от своих планов окружить Авдеевку, говорит Коцуконь.

Также он рассказал, что оккупанты пытаются узнать местоположение украинской артиллерии, устраивая "игру на живца". Они отправляют на штурм небольшие подразделения по 10-20 человек. Когда украинские военные обнаруживают их, то начинают бить по ним из артиллерии.

"Для чего они это делают? Когда эта штурмовая группа уходит, они поднимают огромное количество своих БПЛА... И в тот момент, когда наша артиллерия разбирает эту пехоту, они пытаются обнаружить нашу артиллерию", – объяснил спикер.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что россияне готовы к третьей волне штурма возле Авдеевки. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские войска, скорее всего, уже готовы к 3-й волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

Также раньше в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. В районе Авдеевки, а также на Таврическом направлении, отмечается увеличение общих потерь противника в живой силе. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Напомним, глава разведки Эстонии назвал цель РФ до конца года. Глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг отмечал, что страна-агрессор Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очень важен с пропагандистской точки зрения.

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