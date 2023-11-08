В Луганске взорвали в авто экс-начальника "милиции ЛНР": что известно

В автомобиле коллаборанта была заложена взрывчатка. Филиппоненко погиб на месте в результате взрыва.

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В Луганске взорвали в авто экс-начальника "милиции ЛНР" Михаила Филипоненко/ коллаж: Главред, фото: "ЛИЦ"

Во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко.

Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка. О происшествии сообщил в Telegram другой "депутат народного совета ЛНР" Юрий Юров.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший председатель СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", – написал около 9 часов утра Юров. видео дня

При этом Юров напомнил, что на Филипоненко уже ранее совершали покушение, но тогда коллаборанту удалось выжить. 21 февраля 2022 года в ОРЛО заявляли, якобы у здания "представительства ЛНР в СЦКК" было взорвано авто экс-начальника "милиции ЛНР". Коллаборант тогда уцелел, только пострадал его водитель.

Юров не уточнил, что стало причиной гибели Филипоненко, но причину уточнили российские пропагандистские СМИ. Пропагандисты рассказали, что коллаборант погиб в результате подрыва автомобиля.

Филипоненко фигурировал в базе "Миротворец", где отмечалось, что он был боевиком незаконных вооруженных формирований, бывшим "заместителем начальника штаба 2 бригады 2 корпуса народной милиции ЛНР", полковником с позывным "Хотабыч". С 08 февраля 2017 года он был "и. о. начальника управления народной милиции".

В Луганске взорвали в авто экс-начальника "милиции ЛНР"/ Telegram

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ. Российский полковник Андрей Кондрашкин был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.

Напомним, ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая". Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев был уничтожен украинской армией на запорожском направлении.

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