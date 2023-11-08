Будут ли легитимными выборы в Украине во время войны: ответ эксперта

Вопрос легитимности выборов будет не в юридической плоскости, а будет зависеть от комплекса факторов, которые могут повлиять на общественную легитимность.

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Властям было бы уместно дать публичное заявление о том, что выборы во время войны невозможны, считает Кошель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель не исключает, что в 2024 году в нашей стране может быть назначено проведение выборов. Он объяснил, будут ли они легитимными.

По его словам, согласно Конституции Украины, в условиях правового режима военного положения парламент продолжает свои полномочия.

"Что касается президентских выборов, Конституция говорит лишь косвенно. Но в обоих вариантах для нас было бы важным получить выводы Конституционного суда. Однако, когда принимаются политико-юридические решения, примеров пренебрежения Конституцией у нас много. Хочу напомнить, что роспуск парламента предыдущего созыва также состоялся с нарушением норм Основного закона, но все об этом впоследствии забыли", - сказал Кошель в интервью Главреду.

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Эксперт не исключает, что в Украине может быть принято политико-юридическое решение и назначены выборы без каких-либо выводов КСУ.

"А вопрос легитимности будет не в юридической плоскости – это может быть комплекс факторов, которые могут повлиять на общественную легитимность. Скажем, несколько воздушных тревог, когда в день голосования резко снизится явка избирателей, будет невозможно проголосовать гражданам за рубежом. В случае парламентских выборов вероятна невозможность военных полноценно реализовать свое право баллотироваться и быть избранными. Например, в президентских рейтингах социологи размещают Главнокомандующего ВСУ Залужного, но сможет ли боевой генерал во время войны принимать полноценное участие в выборах? Формально он, конечно, может баллотироваться, но проводить кампанию и полноценно встречаться с избирателями, дискутировать, очевидно, не сможет", - объяснил Кошель.

Глава Комитета избирателей Украины отметил, что, учитывая юридическую плоскость и реалии войны, властям было бы уместно дать публичное заявление о том, что выборы во время войны невозможны, и лучше дождаться завершения правового режима военного положения.

"Многие страны мира уже проходили такие трагические события – напомню, что в Великобритании во время Второй мировой войны выборы не проводились на протяжении десяти лет, и ничего страшного не произошло", - добавил глава Комитета избирателей Украины.

Выборы 2024 в Украине

5 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

6 ноября Зеленский заявил, что не поддерживает идею проведения выборов в условиях военного положения. По его словам, этот вопрос "сейчас не ко времени".

Глава организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Зеленскому выгодны выборы-2024.

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