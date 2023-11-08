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"Благоприятное время": эксперт объяснил, почему Зеленскому выгодны выборы-2024

Алексей Тесля
8 ноября 2023, 02:35
Отсутствие выборов не скажется ни на легитимности, ни на отношении к власти, уверен Алексей Кошель.
Зеленский, Кошель
Алексей Кошель оценил вероятность проведения президентских выборов / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Офис президента

Доверие к президенту по состоянию на сегодня составляет 73 процента, что тоже доказывает наличие доверия к институту президента, заявил глава организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, комментируя вероятность проведения выборов в Украине в условиях войны.

Он говорит, что не проведение выборов никоим образом не скажется ни на легитимности, ни на отношении к властным институтам. Как подчеркнул он в интервью Главреду, сейчас причина проведения выборов лишь одна – политтехнологическая.

"Сейчас для Зеленского именно такое благоприятное время. Ему вполне выгодно проведение президентских выборов в марте следующего года, потому что, во-первых, он является лидером по электоральной поддержке. По крайней мере, согласно публично обнародованным опросам в медиа, Владимир Зеленский является лидером электоральных симпатий с большим отрывом. Во-вторых, поскольку у действующего президента 73 процента доверия, любой политтехнолог скажет, что высокий уровень доверия очень легко трансформируется в рейтинговые показатели на выборах", - уверен эксперт.

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Он прогнозирует, что по завершению войны в Украине появится значительно большее оппозиционное поле и уровень оппозиционных заявлений вырастет в разы – будет много неудобных вопросов к главе государства, начиная от коррупции и завершая рядом проблемных моментов в первые дни войны.

"Именно поэтому выборы в условиях войны являются чрезвычайно выгодными, причем как президентские, так и парламентские. Потому что по сути от выборов устраняется такая мощная сила, как военные. А это – 94 процента поддержки со стороны граждан", - отметил собеседник.

По его словам, в будущем политические партии будут соревноваться за то, чтобы "прикрыться" военными, включить их в первые пятерки избирательных списков и придать себе армейский окрас.

"Но смогут ли военные в условиях парламентской кампании вести выборы? Нет, они смогут лишь формально баллотироваться. Поэтому выборы в условиях войны и после войны – это две разных по характеру избирательные кампании и два разных влияния военных. И я убежден, что после войны мы получим парламент, где участники боевых действий и известные волонтеры составят не менее половины от их состава", - добавил Кошель.

Ранее Кошель назвал 3 проблемы проведения выборов в Украине. Оккупанты не будут сидеть спокойно, когда в Украине будет проходить голосование. Может произойти трагедия, подобная той, что была в селе Гроза на Харьковщине.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы. Он отметил, что провести выборы в Украине во время войны невозможно по меньшей мере по пяти причинам.

Председатель организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине. Сейчас в Украине уже видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов в президенты, сказал председатель Комитета избирателей Украины.

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Владимир Зеленский президентские выборы в Украине Алексей Кошель
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