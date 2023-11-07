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"В этот день может пролиться кровь": Кошель назвал 3 проблемы проведения выборов в Украине

Алёна Воронина
7 ноября 2023, 10:58
Оккупанты не будут сидеть спокойно, когда в Украине будет проходить голосование. Может произойти трагедия, подобная той, что была в селе Гроза на Харьковщине.
Выборы в Украине, Алексей Кошель
Кошель назвал 3 проблемы проведения выборов в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Проводить президентские выборы в Украине, которые должны быть уже в марте 2024 года, – это чрезвычайно рискованный процесс, который можно назвать политической авантюрой.

Если эти выборы всё-таки состоятся во время войны, то их проведение может иметь три большие проблемы, и одна из них – опасность удара российских оккупантов в день голосования. Такое мнение высказал председатель организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в интервью Главреду.

В первую очередь он отметил, что выборы не могут быть проведены во время военного положения в стране, поэтому в этом вопросе требуется толкование Конституционного суда Украины (КСУ).

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"Первая проблема – не забываем, что у нас есть Основной закон, который не прямо, но указывает на то, что выборы в условиях правового режима военного положения не проводятся. Иными словами, без толкования Конституционного суда Украины (КСУ) даже вести разговор о выборах сегодня не стоит. Потому что реализация политико-правового сценария, когда выборы проводят несмотря на нормы Конституции – это очень сомнительный вариант, который подорвет доверие к выборам и к результатам волеизъявления", – отметил Кошель.

Вторая проблема связана с организацией избирательного процесса. По разным оценкам, на сегодняшний день насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Большинство из них либо не оформили документы, либо проживают в других местах. Также стоит учитывать, что есть часть мужчин призывного возраста, которые являются внутренне перемещенными лицами, и которые просто скрываются. Поэтому этих граждан будет трудно привлечь к выборам, говорит председатель организации "Комитет избирателей Украины".

"Кроме того, у нас есть около 7 миллионов граждан, которые находятся за границей, и эта цифра постоянно меняется. Не будем принимать во внимание детей, но не забываем, что к 24 февраля по правительственным данным за рубежом у нас находились около 3,5 миллионов граждан – трудовых мигрантов, а в пиковые периоды сезонных работ эта цифра росла вдвое. То есть по самой скромной оценке у нас 7-8 миллионов избирателей проживают за границей", – говорит Кошель.

Он подчеркнул, что для украинцев, находящихся за границей, будет трудно организовать процесс голосования. Во многих странах есть немного избирательных участков на территории посольств и консульств. Даже до 24 февраля 2022 года многим украинцам, проживающим за границей, нужно было преодолевать долгий путь к избирательным участкам и стоять в длинных очередях. Некоторым приходиться преодолевать даже сотни километров. Например, в Австралии отдельным избирателям даже приходилось намеренно садиться в самолет и пролетать 1500 километров, чтобы проголосовать. В условиях войны кардинально менять организацию процесса голосования и вносить какие-то улучшения будет очень трудно.

Еще одна проблема – риск того, что страна-агрессор Россия может наносить удары по Украине в день выборов, и голосование может обернуться трагедией.

"Третья проблема (и она сегодня является ключевой) – это проблема безопасности украинских граждан. Во-первых, никто не может дать гарантии, что в день голосования в Украине не прозвучит несколько воздушных тревог. А это, в свою очередь, приведет ко многим проблемам, связанным с укрытиями. Хочу напомнить, что в школах и детских садах, где обычно расположены избирательные участки, не везде есть укрытия. Поэтому возникает вопрос - что делать с очередью перед избирательным участком, когда раздастся воздушная тревога? Ответа на этот вопрос не может дать никто. Во-вторых, что делать с избирательной комиссией, избирательной документацией, с ящиками для голосования? Нести их в бомбоубежище, которого нет? То есть это сложный организационный процесс", – отметил Кошель.

Он добавил, что, учитывая подлость ФСБшной путинской машины, можно предположить, что российские оккупанты попытаются предоставить избирательным процессам в Украине элементы крови. По словам Кошеля, никто не может дать гарантии, что в день голосования не повторится трагедия, как в селе Гроза Харьковской области.

Глава организации "Комитет избирателей Украины" отметил: россияне захотят, чтобы с первых дней после выборов новоизбранный глава государства или новоизбранный парламент четко связывались у граждан Украины с трагедиями, обстрелами и кровью.

"Поэтому когда сейчас звучат абсолютно серьезные разговоры о том, что власть колеблется, решает организовывать или не организовывать выборы, то здесь стоит слушать не политтехнологов, то есть не опираться на рейтинги и показатели доверия, а исходить из того, какие риски для граждан Украины это создает, и имеет ли государство возможности такие риски минимизировать. Но, очевидно, риски, связанные с обстрелами, минимизировать просто не удастся, поэтому наиболее разумный способ – забыть разговор о выборах и провести их после завершения войны", – подчеркнул Кошель.

Кто такой Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).

1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.

2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Выборы в Украине

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время войны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы. Он отметил, что провести выборы в Украине во время войны невозможно по меньшей мере по пяти причинам.

Председатель организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине. Сейчас в Украине уже видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов в президенты, сказал председатель Комитета избирателей Украины.

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