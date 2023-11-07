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Избирательный процесс де-факто начался: Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине

Анна Ярославская
7 ноября 2023, 09:30
Сейчас в Украине уже видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов в президенты, сказал глава Комитета избирателей Украины.
Алексей Кошель, выборы в Украине
Алексей Кошель не исключает, что выборы в Украине могут состояться в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель оценил шансы того, что президентские выборы будут назначены на март 2024 года.

"В вопросах толкования Конституции всем стоит ориентироваться либо на мнение авторитетных специалистов по конституционному праву, либо же на решение Конституционного суда. Еще раз подчеркиваю – нам сейчас чрезвычайно не хватает толкования КСУ относительно соблюдения Конституции и возможности проведения выборов", - сказал Кошель в интервью Главреду.

По его словам, в Украине де-факто начался избирательный процесс.

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"Например, я вижу, что в нескольких регионах большими тиражами распространяется газета "Слуга народа" с положительными материалами о президенте Украины Владимире Зеленском. Начиная с 24 февраля 2022 года, все партии работали исключительно в формате волонтерских штабов, а тут уже началась прямая рекламная кампания", - сказал Кошель.

Также он отметил, что видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов, а именно: экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который также уже начал активную избирательную кампанию; Юрия Бойко, "который двадцать месяцев боялся сказать лишнего публичного слова, а теперь начал проводить формат предвыборных акций, где выступает защитником русскоязычных граждан Украины".

"И таких примеров мы можем приводить еще много. У нас есть все публичные признаки избирательной кампании, что может свидетельствовать о том, что вероятность сценария проведения выборов в 2024 году чрезвычайно высока", - добавил глава Комитета избирателей Украины.

Кто такой Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).

1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.

2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Выборы 2024 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский активно изучает возможность проведения президентских выборов весной. Об этом 3 ноября сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

5 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

6 ноября Зеленский заявил, что не поддерживает идею проведения выборов в условиях военного положения. По его словам, этот вопрос "сейчас не ко времени".

По словам президента, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически". Президент, в частности, отметил, что сейчас власти должны прежде всего заниматься обороной и фронтом.

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