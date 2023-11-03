Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский анализирует "плюсы и минусы" проведения президентских выборов весной.

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Президент взвешивает "за" и "против" проведения выборов / коллаж: Главред, фото: Facebook Владимир Зеленский, informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский активно изучает возможность проведения президентских выборов весной. Об этом 3 ноября сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого процитировало Reuters.

По словам главы МИД, правительство Украины оставляет открытой возможность проведения выборов. Вместе с тем анализируются все аспекты, касающиеся этого вопроса. Учитывая сложную ситуацию в Украине, правительство обдумывает последствия проведения выборов во время войны с Россией.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против", - сказал Кулеба. видео дня

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что проведение выборов во время войны приведет к "беспрецедентным" вызовам и требует осторожного и тщательного рассмотрения перед принятием решения.

Выборы в Украине

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что возможность проведения выборов существует даже в период активных боевых действий на территории Украины. Однако для этого необходимо, чтобы Верховная Рада внесла все необходимые изменения в законодательство и обезопасила всех участников избирательного процесса.

Также, заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что для проведения выборов на территории Украины нужно принять специальный закон, регулирующий проведение выборов во время военного положения. Он указал, что сейчас у общества и среди партнеров возникает много вопросов относительно организации избирательного процесса. Среди них проблемы с инфраструктурой, поскольку некоторые учебные заведения, где традиционно размещались избирательные участки, сейчас подверглись разрушениям.

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