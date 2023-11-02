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"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

Юрий Берендий
2 ноября 2023, 21:06
2 ноября Владимир Зеленский в своем вечернем обращении по итогам суток сообщил о важной победе Украины над российскими оккупантами.
Зеленский
Зеленский сообщил о важной победе / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео

Россияне окончательно теряют контроль над Черным морем и начинают отступать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к гражданам 2 ноября. В то же время он добавил, что убежать у врага не получится.

"Первое - селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание - конечно, фронту. И доклад о работе нашего морского экспортного коридора - я благодарен всем, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории... достанем и там", - отметил Зеленский.

Он также отметил боевые бригады, которые отличились в ходе ведения боевых действий.

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"Угледарское направление - наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка - десантники "79-ки", молодцы! Авдеевское направление - 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина! И Купянское направление - 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада - горжусь вами, ребята – и я уверен в вас - так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно одержит победу. Будьте уверены в себе", - добавил Зеленский.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что военно-морские силы не фиксируют присутствие российских ракетоносителей ни в одном из трех морей. Это объясняется угрозой огневого поражения со стороны ВСУ.

Также, недавно стало известно, что еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ взорвалось в захваченном Россией Севастополе. Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий.

В то же время, руководитель Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк заявила, что российским военным следует быть внимательными, понимая, что они находятся на территориях, находящихся под оккупацией, и там могут проводиться боевые действия.

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война в Украине Владимир Зеленский Офис президента
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