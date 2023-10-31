Россия убрала ракетоносители из трех морей: названы вероятные причины

ВМС Украины не фиксируют российских ракетоносителей ни в одном из трех морей. В частности, это связано с опасностью огневого воздействия со стороны ВСУ, поделился в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По состоянию на 14:00 31 октября в Черном море находились всего три единицы российского флота, однако среди нет ни одного ракетоносителя.
"По состоянию на сейчас имеем три единицы в море. Сейчас ни в одном из трех морей, включая Средиземноморье, не находится носителей крылатых ракет вообще. В Черном море погода немного портится. Сейчас там фактически присутствие минимальное. Вокруг Керченского моста - три единицы. Это удивительно мало, потому что обычно 8-9 единиц, три - в Черном, один - в Азовском", - сказал Плетенчук.видео дня
Причин того, что РФ убрала ракетоносители, может быть много, добавил представитель ВМСУ.
"Первая - это окончание учебного года у учеников Черноморского флота. Кроме того, сейчас в Крыму они принимают "гостей" из Генштаба РФ. их проверяют, интересуются результатами несения службы из-за регулярных потерь на временно оккупированной территории Крыма. Портится погода. Но главным фактором остается опасность огневого воздействия со стороны ВСУ", - пояснил Плетенчук.
Российские оккупанты стараются держаться подальше от Крыма, подчеркнул он.
Ситуация в Крыму и в Черном море
В бухтах Севастополя уже больше недели нет носителей крылатых ракет - все в Новороссийске или в море. Но враг продолжает выгружать "Калибры" и противокорабельные "Оникс", которыми терроризирует материковый юг Украины. После выгрузки они направляются к бухте "Сухарная", где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами.
И уже сегодня, 31 октября, в бухте заметили задымление на одном из российских кораблей. Утверждалось, что дымился малый противолодочный корабль. В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.
Тогда как в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.
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