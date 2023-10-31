У Путина пожаловались на Запад и разразились нелепым обвинением

Рупор Кремля Дмитрий Песков пожаловался на Запад, который, по его словам, якобы развязал "квазивойну" против агрессора России. В ответ Москва решила ввести так называемый особый режим для компаний из "недружественных стран".
Как сообщают пропагандисты ТАСС, он сказал о том, что теперь на территории РФ для компаний стран Запада действует некий "особый режим". Дескать, все из-за "квазивойны", которую против России "развязал западный мир".
"Но с учетом той, наверное, "квазивойны", которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, отсюда выходящих под давлением своих правительств, действует особый режим", - сказал Песков.видео дня
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что для компаний из "недружественных стран нет свободного выхода" из России.
Напомним, ранее президент США Джо Байден сравнил Путина с ХАМАС. В Кремле обиделись и расстроено назвали "неуместной" такую риторику в адрес директора РФ.
Путин клянчит у Украины "переговоры"
Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой" в ходе встречи с директором Беларуси Лукашенко. В частности, Путин нафантазировал "диалог" на условиях Москвы и заявил, что собрал еще 300 тысяч оккупантов, чтобы отправить их на фронт.
В Пекине Путин разразился заявлением о контрнаступлении и снова заклянчил у Украины переговоры. В частности, он сказал, что так называемый диалог мог бы состояться на базе "мирного плана Китая", который, напомним, не включает вывода российских войск с украинских территорий и наказания Москвы за военные преступления.
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