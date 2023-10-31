У Путина пожаловались на Запад и разразились нелепым обвинением

Россия напала на Украину, а теперь в Кремле заявляют, что это якобы западный мир развязал "войну" против страны-оккупанта, о чем говорят слова Дмитрия Пескова

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У Путина считают, что Запад "развязал против России квазивойну", но не очень в этом уверены / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Рупор Кремля Дмитрий Песков пожаловался на Запад, который, по его словам, якобы развязал "квазивойну" против агрессора России. В ответ Москва решила ввести так называемый особый режим для компаний из "недружественных стран".

Как сообщают пропагандисты ТАСС, он сказал о том, что теперь на территории РФ для компаний стран Запада действует некий "особый режим". Дескать, все из-за "квазивойны", которую против России "развязал западный мир".

"Но с учетом той, наверное, "квазивойны", которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, отсюда выходящих под давлением своих правительств, действует особый режим", - сказал Песков. видео дня

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что для компаний из "недружественных стран нет свободного выхода" из России.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сравнил Путина с ХАМАС. В Кремле обиделись и расстроено назвали "неуместной" такую риторику в адрес директора РФ.

Путин клянчит у Украины "переговоры"

Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой" в ходе встречи с директором Беларуси Лукашенко. В частности, Путин нафантазировал "диалог" на условиях Москвы и заявил, что собрал еще 300 тысяч оккупантов, чтобы отправить их на фронт.

В Пекине Путин разразился заявлением о контрнаступлении и снова заклянчил у Украины переговоры. В частности, он сказал, что так называемый диалог мог бы состояться на базе "мирного плана Китая", который, напомним, не включает вывода российских войск с украинских территорий и наказания Москвы за военные преступления.

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