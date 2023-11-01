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Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 03:30
Запад должен серьезно думать, как отвечать российскому диктатору Путину, ведь тот уже может планировать новые волнения в мире.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
На Западе должны серьезно думать, как отвечать Путину, отмечает Фесенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Точно неизвестно, причастны ли страна-агрессор Россия и ее спецслужбы к нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Но понятно, что обострение войны между Израилем и Сектором Газа и в целом ситуация в арабском мире выгодны Кремлю.

Российский диктатор Владимир Путин может готовить новые шаги для распространения не только антиизраильских, но и антиамериканских и в широком смысле антизападных настроений. Поэтому Запад должен быть к этому готов и серьезно думать, как соответствовать российскому диктатору. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

В ответ на вопрос, можно ли ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине считать определенной отправной точкой к развитию гибридной войны РФ против Запада, эксперт ответил, что это предположение, которое сейчас нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

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"Кто-то считает, что это связанные события, кто-то – нет, но важно, что Байден такую связь увидел. Но эта связь в широком смысле политологична, ибо в обеих этих войнах мы видим схожие методы. Причастна ли к этому Россия и ее спецслужбы, мы точно не знаем. Но на всякий случай надо быть готовыми, потому что всё, что происходит вокруг Израиля, в Секторе Газа и в арабском мире в целом отвечает интересам России", – отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что если глава Кремля начал играть на хаотизацию международных отношений, то это вызов Запада, ведь такие действия направлены как против США, так и против Запада в целом.

"Ведь это подогрев не только антиизраильских, но и антиамериканских и в широком смысле антизападных настроений. Если это так, то может быть какая-то новая – например, попытка организовать серии терактов или же начать новые региональные конфликты, которые бы своей основой имели волнение мира против Запада", – сказал эксперт.

Фесенко подчеркнул, что Запад должен понимать, с какими вызовами он может столкнуться. Поэтому западным странам нужно либо жестко предупреждать Путина, либо готовиться к ответу на гибридную войну.

"Кстати, то же касается и диверсий против газопроводов и других коммуникаций. Поэтому на Западе должны серьезно воспринимать эти угрозы и готовиться к новым атакам и думать, как на них отвечать Путину. Но думают ли они об этом, я не знаю", – подытожил эксперт.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Ранее генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун раскрыл, насколько Запад готов к распаду РФ. Пока что Запад не делает ничего, чтобы предотвратить распад РФ – Ягун объяснил, что будет происходить с Россией.

Также Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставить. Когда начинает ощущаться провал авторитарного лидера такого уровня, как Путин, все убегают, как крысы, отметил Виктор Ягун.

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новости России новости США сектор Газа Владимир Путин Владимир Фесенко новости Израиля
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