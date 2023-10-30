УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Убегают, как крысы": Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставить

Юлия Куришко
30 октября 2023, 16:41
Когда начинает ощущаться провал авторитарного лидера такого уровня, как Путин, все убегают, как крысы, отметил Виктор Ягун.
'Убегают, как крысы': Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставить
Ягун рассказал об окружении Путина / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Он рассказал, кто из окружения Путина может его подставить, а кто точно будет преданным и будет оставаться с диктатором до конца.

"Единственным человеком из окружения Путина, который будет с ним до конца, будет Золотов, этот безмозглый истукан, бывший адъютант Путина, а сейчас глава Росгвардии. Я даже не знаю, пойдет ли Росгвардия за ним, глубоко сомневаюсь", - отметил эксперт.

Ягун добавил, что всегда, когда начинает ощущаться провал авторитарного лидера такого уровня, как Путин, все бегут, как крысы, в разные стороны и начинают рассказывать, как они страдали под авторитарной пятой.

"Поэтому я не верю в то, что кто-то будет стоять с автоматом у двери бункера и отбиваться от, грубо говоря, украинского десанта", - подытожил он.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что в Сети распространяют очередную версию смерти Путина. В Telegram-каналах распространяют информацию о том, что на этот раз диктатор якобы "умер" вследствие остановки сердца и в России "начинается переворот".

В СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России. Если кто-то считает, что со смертью Путина все закончится, Украина так не считает. В СНБО сообщили, что территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин
Реклама

Главное за день

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

17:23 Украина
"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

17:15 Украина
Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

16:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:51

Стало известно, где пройдет прощание с Сергеем Сивохо

17:49

Прах Русланы Писанки обрел новое место упокоения - где перезахоронили артистку

17:32

Мясо будет таять во рту: рецепт самого нежного ростбифа, о котором никто не зналВидео

17:23

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

17:15

"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманСмерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман
16:58

Что находится за краем Вселенной: тайны космоса, которые ошеломят любого

16:51

Считаем шансы: как сорвать джекпот в лотерею и насколько это вероятно

16:49

Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

16:42

РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт

Реклама
16:41

"Убегают, как крысы": Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставитьВидео

16:40

Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецептВидео

16:28

Опозорились на весь мир: в ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука

16:20

Дело 15 минут: как поднять ворс у старого ковра

16:20

Враг "мстит": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму

15:47

Немку Шани Лук зверски убили боевики ХАМАС: смерть подтвердила мать

15:45

"Гениальный лайфхак": девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробкиВидео

15:38

Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

15:36

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, ВСУ не оставят город

15:28

Какие деньги нельзя тратить 31 октября, чтобы не было беды: приметы дня

15:06

Кошки понимают человеческий язык: стали известны слова, на которые они реагируют

Реклама
14:51

Коса будет до пояса: девушка поделилась 3 секретами, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

14:43

Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

14:39

Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

14:30

Не храните картофель и лук вместе: эксперты назвали причину

14:08

Визит Зеленского в Израиль: посол сообщил, когда он может состояться

13:57

"Вгрызлись в это направление": Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантовВидео

13:43

Сырский – о ситуации на фронте: враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском

13:16

Эта иллюзия под силу лишь гениям: нужно найти хамелеона за 9 секунд

13:05

Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской

13:02

Гороскоп на ноябрь 2023 для Львов: прибыль и исполнение желанийВидео

12:58

LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

12:49

Потеря Крыма и "коридора" на юге: Ягун назвал фатальный удар для режима ПутинаВидео

12:46

Вы будете удивлены: что можно сделать из старого шарфа

12:42

Лунный день 31 октября 2023: прекрасный день для смены стрижки и цвета волос

12:35

Данилов отреагировал на массовые антиизраильские беспорядки в Дагестане

12:35

Цифра впечатляет: ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки

12:14

Война могла закончиться в 2022 году: аналитик объяснил, почему этого не произошло

12:00

Финал Голосу країни-13: победитель Ptashkin отдает кубок на благотворительностьВидео

11:57

Накручивают десятки и сотни тысяч за газ: кому грозят гигантские платежки

11:51

До или после завтрака: стоматолог рассказал, когда правильно чистить зубы

Реклама
11:50

Блокировка военной помощи и территориальные претензии: эксперт оценил угрозу со стороны Венгрии

11:47

Войска России готовят новый штурм Авдеевки: Барабаш назвал сроки и детали

11:40

Гороскоп на завтра 31 октября 2023: Скорпиону - перемены в карьере, Деве - важный совет

11:36

"Может возникнуть угроза войны": в Германии предупреждают Европу об опасности

11:04

"Повторяется история с СССР": эксперт раскрыл, заинтересован ли Запад в победе УкраиныВидео

10:47

Андрей Билоусов досье

10:45

Территории "в обмен" на мир: Кулеба заявил об изменении риторики ряда стран

10:36

Через месяц-два в Украине запустят пилотную "мобилизацию в смартфонах" - вице-премьер

10:34

Как определить качество хлеба в домашних условиях

10:28

Ночная атака на Крым: под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять