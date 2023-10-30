'Убегают, как крысы': Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставить

Когда начинает ощущаться провал авторитарного лидера такого уровня, как Путин, все убегают, как крысы, отметил Виктор Ягун.

https://glavred.info/world/vtikayut-yak-shchuri-yagun-rozpoviv-hto-iz-otochennya-putina-mozhe-yogo-pidstaviti-10512559.html Ссылка скопирована

Ягун рассказал об окружении Путина / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Он рассказал, кто из окружения Путина может его подставить, а кто точно будет преданным и будет оставаться с диктатором до конца.

"Единственным человеком из окружения Путина, который будет с ним до конца, будет Золотов, этот безмозглый истукан, бывший адъютант Путина, а сейчас глава Росгвардии. Я даже не знаю, пойдет ли Росгвардия за ним, глубоко сомневаюсь", - отметил эксперт.

Ягун добавил, что всегда, когда начинает ощущаться провал авторитарного лидера такого уровня, как Путин, все бегут, как крысы, в разные стороны и начинают рассказывать, как они страдали под авторитарной пятой.

"Поэтому я не верю в то, что кто-то будет стоять с автоматом у двери бункера и отбиваться от, грубо говоря, украинского десанта", - подытожил он.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что в Сети распространяют очередную версию смерти Путина. В Telegram-каналах распространяют информацию о том, что на этот раз диктатор якобы "умер" вследствие остановки сердца и в России "начинается переворот".

В СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России. Если кто-то считает, что со смертью Путина все закончится, Украина так не считает. В СНБО сообщили, что территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.