'Может возникнуть угроза войны': в Германии предупреждают Европу об опасности

Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации, подчеркнул Писториус.

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Германия предупреждает Европу о войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, командование Объединенных Сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

Писториус в эфире телеканала ZDF отметил, что на фоне обострения событий на Ближнем Востоке и российско-украинской войны в Европе может начаться Третья мировая война. Немцы должны быть морально готовы к такому последствию.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", - подчеркнул Писториус. видео дня

В частности, в Минобороны Германии ввиду этого провели реорганизацию структуры. Также был создан специальный фонд на сумму в 100 миллиардов долларов.

"Поэтому нельзя говорить, что правительство Германии медленно реагирует на новые угрозы, с которыми столкнулся мир. "Быстрее, чем сейчас, не бывает", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Несмотря на это, по его словам, Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

Война в Украине: ситуация на фронте

Напомним, что Россия передала 3 оккупированных города Луганщины под контроль Татарстана. Жилье на оккупированной Луганщине, которое украинцы были вынуждены оставить из-за нападения России, теперь передают татарстанским рабочим как "бесхозное".

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку. Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что по состоянию на 28 октября, российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления.

Бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв в Донецкой области. Артиллерия четырех бригад сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

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