"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

Алексей Гетьман убежден, что война в Украине не закончится в 2024 году.

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Алексей Гетьман сказал, когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Война в Украине может затянуться. Сейчас на фронте ощущается нехватка живой силы. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

"Любые люди не железные: они не могут полгода-год непрерывно вести боевые действия, потому что истощаются. Нужна замена и отдых. Поэтому всем нам пора осознать, что каждый из нас должен участвовать в войне. Если нет сил или здоровья, чтобы воевать, есть много работы в тылу, которая не требует особых физических сил, например, штабная работа, но это для армии тоже очень важно. Тогда те люди, которые сейчас этим занимаются, смогут подменить тех, кто ведет боевые действия", - сказал Гетьман.

Он убежден, что рано или поздно президент Украины Владимир Зеленский примет решение о полной мобилизации. Гетьман говорит, что если Украина проиграет России, то независимая страна прекратит свое существование.

"Это борьба за нашу жизнь, и мы не можем проиграть эту войну. Если мы проиграем, закончится наша страна, закончится Украина. Мы не имеем права этого допустить", - добавил майор ВСУ.

Когда закончится война

По данным Гетьмана, сейчас у ВСУ нет возможности выйти на границы 1991 года. Он убежден, что война не закончится в 2024 году.

" Дай Бог, чтобы она закончилась хотя бы к концу 2025 года. Давайте исходить из реалий, а не желаний. Конечно, хочется, чтобы война закончилась завтра, но хотеть и быть способным это сделать – это разные вещи", - говорит майор.

Смотрите интервью Алексея Гетьмана для Главреда:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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