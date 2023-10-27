В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

Нынешняя ситуация на мировой арене – это цепочка региональных конфликтов, что уже неоднократно случалось в мировой истории.

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В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация говорит Фесенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Третья мировая война может вспыхнуть только в том случае, если коалиции государств пойдут в прямое военное столкновение. Настоящая Третья мировая будет предусматривать столкновение ядерных стран, что обернется для всех смертельным исходом.

Ядерная мировая война станет концом мировой истории, и именно это будет останавливать страны от такого шага, ведь есть слишком большой риск. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

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По словам Фесенко, разговоры о Третьей мировой войне – это сейчас популярно, но это не соответствует текущей ситуации. Нынешняя ситуация – это цепочка региональных конфликтов, которые уже неоднократно случалось в мировой истории.

"Давайте определимся с тем, что считать Третьей мировой войной – это прямое военное столкновение коалиции государств. Причем сейчас есть четкие критерии настоящей Третьей мировой войны, после которой, извините, всем будет хана – это конфликт ядерных стран. То есть когда ядерные страны, а вместе с ними коалиции разных государств воюют друг против друга. Если это будет ядерная мировая война, это станет концом мировой истории, и именно это будет останавливать, потому что есть слишком большой риск", – отметил эксперт.

Он напомнил, что в мировой истории были ситуации, когда страны якобы не хотели войны, но в то же время также не хотели отступать и останавливаться. Как следствие, началась Первая мировая война.

"Со Второй мировой войной, к сожалению, была другая история, которая чем-то близка нам, потому что там были люди, возмущенные после войны, Гитлер и другие близкие ему политические лидеры, которые хотели продолжать воевать. Сейчас есть Путин, который тоже хочет воевать, но в отличие от Гитлера и некоторых других у него сил на длительную мощную войну с Западом нет", – сказал Фесенко.

Может ли Китай пойти на войну с Западом

Он отметил, что остается открытым вопрос, пойдет ли на войну с Западом Китай. По словам эксперта, Китай может решиться пойти на войну, но не со всем Западом, а только с США, а причиной этого может стать Тайвань. Глобального противостояния, которое близко к мировой войне с Западом, КНР может не выдержать – это может стать для страны почти экономической смертью.

"Да, в случае с Китаем есть конфликт личных, геополитических, психологических интересов Си Цзиньпина, который, возможно, как и Путин, тоже хочет остаться в истории, но для Китая как государства это очень плохо. С рациональной точки зрения Китаю такая война не выгодна, как и для путинской России и большинства представителей российских элит, потому что это авантюра с возможными очень плохими последствиями. А вот насчет самого Путина здесь мы, гарантии, к сожалению, давать не можем. Третья мировая война потенциально возможна, однако более актуальным является риск, когда Путин пойдет на гибридную войну против Запада", – подытожил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Возможно ли возникновение Третьей мировой войны

Раньше в ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны. Мировое сообщество достаточно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой), заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий выразил мнение, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. По его словам, Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае начала Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

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