Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

Оккупанты будут проверять население, а особенно тех, кто не имеет российского паспорта.

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В Донецк доставили силовиков / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты отправили дополнительные маневренные группы на временно оккупированные территории Донецкой области.

В ЦНС заявили, что речь идет о трех дополнительных группах российских "силовиков". Они уже начали действовать в подконтрольном оккупантам Донецке.

По данным Центра, полицаев отправили из России для поиска членов украинского подполья, а также отлова "уклонистов" или дезертиров из РФ, которые находятся в захваченных интервентами районах Донецкой области.

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"Гастролеры уже работают в Донецке и дальше будут передвигаться по другим захваченным населенным пунктам", - говорится в публикации.

Работники маневренных групп оккупантов проверяют телефонные связи, активность телефона. Также известно, что особое внимание "уделяется тем, кто не имеет российского паспорта".

Напомним, что РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк. Построив железную дорогу с прямым сообщением, оккупанты хотят "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Удар пришелся по зданию оккупационной администрации "главы" т. н. "ДНР" Дениса Пушилина. Сообщается, что всего было выпущено три ракеты.

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