'Будет безумная война': эксперт раскрыл, как ситуация в Израиле может перерасти в Третью мировую

Прежде всего в этом заинтересован сам Израиль, которому гораздо проще ликвидировать лидеров вражеской структуры.

https://glavred.info/ukraine/budet-bezumnaya-voyna-ekspert-raskryl-kak-situaciya-v-izraile-mozhet-pererasti-v-tretyu-mirovuyu-10511707.html Ссылка скопирована

Ягун рассказал о вероятности Третьей мировой войны / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, есть ли угроза, что война в Израиле перерастет в Третью мировую.

"Такая угроза есть всегда. Но арабский мир не готов к войне, кроме Ирана и разве что Сирии (хотя она под внешним влиянием России и Ирана), поэтому будет делать все, чтобы этот конфликт потушить. Прежде всего в этом заинтересован сам Израиль, которому гораздо проще ликвидировать лидеров вражеской структуры по одному, чем войти в Сектор Газа и потерять до тысячи бойцов. Он уже потерял 330 бойцов армии и около 60 полицейских, а это огромные потери, и Израиль не готов к таким жертвам. Если ЦАХАЛ войдет в Газу, это будет просто безумная война. И чем она может закончиться, один Бог знает. Поэтому сейчас все ищут приемлемые выходы из этой ситуации", - пояснил Ягун.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Напомним, что военный аналитик Евгений Дикий заявил, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. Только сейчас, на пороге такой угрозы, Запад начал быстро к ней готовиться.

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война В Израиле. Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас и вернет наших заложников, тогда война закончится.

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