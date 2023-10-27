'Будет безумная война': эксперт раскрыл, как ситуация в Израиле может перерасти в Третью мировую

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, есть ли угроза, что война в Израиле перерастет в Третью мировую.
"Такая угроза есть всегда. Но арабский мир не готов к войне, кроме Ирана и разве что Сирии (хотя она под внешним влиянием России и Ирана), поэтому будет делать все, чтобы этот конфликт потушить. Прежде всего в этом заинтересован сам Израиль, которому гораздо проще ликвидировать лидеров вражеской структуры по одному, чем войти в Сектор Газа и потерять до тысячи бойцов. Он уже потерял 330 бойцов армии и около 60 полицейских, а это огромные потери, и Израиль не готов к таким жертвам. Если ЦАХАЛ войдет в Газу, это будет просто безумная война. И чем она может закончиться, один Бог знает. Поэтому сейчас все ищут приемлемые выходы из этой ситуации", - пояснил Ягун.
Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:
Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
Напомним, что военный аналитик Евгений Дикий заявил, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. Только сейчас, на пороге такой угрозы, Запад начал быстро к ней готовиться.
ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война В Израиле. Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас и вернет наших заложников, тогда война закончится.
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