ВСУ выбивают артиллерию войск РФ: враг понес крупнейшие за всю войну потери

Артиллерия – одна из самых сильных компонент оккупантов России на поле боя, пехота у вражеских войск непрофессиональная, сказал Александр Бородин.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vybivayut-artilleriyu-voysk-rf-vrag-pones-krupneyshie-za-vsyu-voynu-poteri-10511254.html Ссылка скопирована

Войска России за последние 3-4 месяца понесли крупнейшие потери в артиллерии - 3-я ОШБр / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты за последние 3-4 месяцы понесли самые большие потери в артиллерии за всю войну. Артиллерия и авиация – сильнейшие компоненты захватчиков, пехота у вражеских сил некомпетентная. Об этом заявил пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сейчас россияне, в основном, воюют пехотой и пытаются очень осторожно использовать бронетехнику.

По словам представителя 3-й ОШБр, за последние несколько месяцев по определенным параметрам оккупанты понесли потери в артиллерии больше, чем за весь период полномасштабной войны.

видео дня

"Да, (мясные штурмы, - ред. ) есть. Нужно понимать, что они очень осторожно используют бронированную технику, все делают пехотой. Поэтому потери в пехоте у них очень велики. За это время – за последние 3-4 месяца – количество уничтоженных артиллерийских установок в составе БК очень много. По некоторым элементам это даже больше, чем за всю войну в целом. Такая тактика разрушения их тылов...", - объяснил ситуацию Бородин.

Как указал спикер, артиллерия – одна из сильнейших компонент оккупантов на поле боя.

"Надо понимать, что их сильнейшая сторона - это артиллерия и авиация. Если у них не будет артиллерии и авиации, то именно пехота у них непрофессиональная. Россияне не выдержат с одной пехотой, если не будет достаточных средств огневого воздействия", - добавил военный.

Ситуация на Бахмутском направлении

Кроме того, представитель 3-й ОШБр рассказал о ситуации вокруг Бахмута. Российские подразделения регулярно осуществляют штурмовые действия. ВСУ продвигаются и достигают успехов. Инициатива на стороне украинских бойцов.

"Враг постоянно инициирует локальные штурмовые действия. Однако они регулярны. Все зависит от погоды и других условий. Мы продвигаемся, достигаем успехов. Сейчас инициатива на нашей стороне, поэтому правила игры задаем мы. И враг штурмует отчасти из-за того, что у них сейчас плохие оборонительные позиции. Отчасти это их форма обороны. По пехотной составляющей у них как была "солянка", так и есть. Каких-либо новых сформированных монолитных подразделений мы не видим. Существенного усиления огневого воздействия мы не видим, но оно стабильно", - подчеркнул Александр Бородин.

Война России против Украины

ВСУ раскалывают оборону РФ и достигли продвижения в направлении Токмака Запорожской области. Оккупационные войска, в свою очередь, пытаются вернуть утраченные позиции в районе Работино. Они штурмуют позиции украинских войск, но получают отпор.

В Институте изучения войны считают, что армия Украины "продвинулась" на левобережье Херсонщины. По словам представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, о существенных продвижениях говорить пока рано. Продолжается боевая работа.

В ВСУ создали батальон "Сибирь", рассказали журналисты американского агентства Bloomberg. Новое подразделение украинской армии состоит из граждан России, в том числе представителей этнических республик, которые хотят свергнуть режим Путина и получить независимость от Москвы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.