УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Крушение режима Путина и независимость: в ВСУ создали батальон "Сибирь" – Bloomberg

Андрей Ганчук
25 октября 2023, 09:57обновлено 27 октября, 20:05
Батальон "Сибирь" состоит полностью из граждан России, которые ехали через третьи страны, чтобы вступить в ряды армии Украины, пишут американские журналисты.
ВСУ, Путин
В ВСУ появился батальон из россиян, которые хотят независимости своих республик и крушения режима Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот YouTube

В Вооруженных силах Украины сформировали батальон "Сибирь", в который вошли граждане страны-агрессора Российской Федерации. В батальоне десятки россиян и представители этнических меньшинств, которые хотят независимости и процветания своих республик и свержения режима Владимира Путина.

В материале Bloomberg говорится о том, что в ВСУ появился батальон "Сибирь", в который вошли десятки россиян и представители этнических меньшинств РФ. Они ехали в Украину через третьи страны, чтобы вступить в ряды украинских войск и воевать против российской оккупационной армии.

Чем "Сибирь" отличается от РДК и Легиона Свобода России

Журналисты акцентировали внимание на том, что в отличии от добровольцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России новый батальон – часть регулярной армии Украины. Россияне ожидают, что их "отправят в бой очень скоро".

видео дня

Какие народы в батальоне "Сибирь"

Известно, что в батальоне есть якуты и буряты, которые хотят независимости своих республик. Победу Украины они рассматривают как шаг в направлении реализации своей цели.

"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за крушение этого российского советского режима, почему бы и нет? Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина", - отметил их украинский командир.

Как указано в статье, россияне изначально прошли проверку безопасности, после чего подписали военные контракты и приняли армейские позывные.

"Нам нужно уничтожить кремлевский режим. Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди так бедны. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину", - подчеркнул якут с позывным Варган.

Операции РДК и Легиона Свобода России в Белгородской области

Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в мае и июне проводили свои военные операции на территории Белгородской области. Они работали над ликвидацией военных объектов российских регулярных войск.

В частности, ополченцы зашли на Белгородчину 22 мая. Бойцы выполняли ряд задач на контрольно-пропускном пункте Грайворон, а также в других населенных пунктах региона. Силовые структуры РФ временно теряли контроль над контрольно-пропускным пунктом.

1 июня в РДК объявили о второй фазе операции в Белгородкой области. Бойцы некоторое время контролировали МАПП Шебекино, а также населенный пункт Новая Таволжанка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Сибирь Bloomberg Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

22:06 Мир
"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершение

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

Реклама
19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

Реклама
17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

Реклама
14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять