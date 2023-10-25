Крушение режима Путина и независимость: в ВСУ создали батальон "Сибирь" – Bloomberg

Батальон "Сибирь" состоит полностью из граждан России, которые ехали через третьи страны, чтобы вступить в ряды армии Украины, пишут американские журналисты.

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В ВСУ появился батальон из россиян, которые хотят независимости своих республик и крушения режима Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот YouTube

В Вооруженных силах Украины сформировали батальон "Сибирь", в который вошли граждане страны-агрессора Российской Федерации. В батальоне десятки россиян и представители этнических меньшинств, которые хотят независимости и процветания своих республик и свержения режима Владимира Путина.

В материале Bloomberg говорится о том, что в ВСУ появился батальон "Сибирь", в который вошли десятки россиян и представители этнических меньшинств РФ. Они ехали в Украину через третьи страны, чтобы вступить в ряды украинских войск и воевать против российской оккупационной армии.

Чем "Сибирь" отличается от РДК и Легиона Свобода России

Журналисты акцентировали внимание на том, что в отличии от добровольцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России новый батальон – часть регулярной армии Украины. Россияне ожидают, что их "отправят в бой очень скоро".

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Какие народы в батальоне "Сибирь"

Известно, что в батальоне есть якуты и буряты, которые хотят независимости своих республик. Победу Украины они рассматривают как шаг в направлении реализации своей цели.

"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за крушение этого российского советского режима, почему бы и нет? Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина", - отметил их украинский командир.

Как указано в статье, россияне изначально прошли проверку безопасности, после чего подписали военные контракты и приняли армейские позывные.

"Нам нужно уничтожить кремлевский режим. Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди так бедны. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину", - подчеркнул якут с позывным Варган.

Операции РДК и Легиона Свобода России в Белгородской области

Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в мае и июне проводили свои военные операции на территории Белгородской области. Они работали над ликвидацией военных объектов российских регулярных войск.

В частности, ополченцы зашли на Белгородчину 22 мая. Бойцы выполняли ряд задач на контрольно-пропускном пункте Грайворон, а также в других населенных пунктах региона. Силовые структуры РФ временно теряли контроль над контрольно-пропускным пунктом.

1 июня в РДК объявили о второй фазе операции в Белгородкой области. Бойцы некоторое время контролировали МАПП Шебекино, а также населенный пункт Новая Таволжанка.

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