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Армия Украины "продвинулась" на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

Андрей Ганчук
22 октября 2023, 08:58 обновлено 22 октября, 09:06
Работа вокруг какого-либо населенного пункта не является завершенной, пока войска там не закрепятся, напомнила представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.
ВСУ
Рано говорить о серьезном продвижении ВСУ на левобережье Херсонщины - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

На данный момент рано говорить о продвижении сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и намерены очистить часть региона от российских оккупантов. Преждевременная риторика очень вредит боевой работе, нужно доверять военным. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она прокомментировала сообщения аналитиков Института изучения войны о том, что ВСУ "форсировали Днепр" на левобережной части Херсонской области и сумели закрепиться в некоторых населенных пунктах.

По ее словам, войска ведут боевую работу против российских оккупантов, а о продвижении подобных масштабов пока говорить рано.

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"Во-первых, в утвердительном тоне говорить об этом рано, потому что это выводы аналитиков. Очень странно звучит, что это подтверждено войсками РФ. Кто воспринимает их утверждение как доказательства — очень странно это слышать. Опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача очистить часть территории левого берега от врага, чтобы облегчить жизнь правому берегу. Оккупационные войска продолжают его обстрелы, атаки с воздуха очень мощные. О продвижении в таких масштабах речь не идет, речь идет о боевой работе, которая может быть провозглашена только тогда, когда есть закрепленный результат", - отметила Гуменюк.

Также спикер ОК Юг добавила, что подобная риторика очень вредит боевой работе.

"Уже неоднократно было прояснено, что работа вокруг какого-либо населенного пункта без закрепления не считается завершенной. Поэтому давайте не спешить и доверять военным, которые ее производят", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

На днях аналитики американского Института изучения войны предположили, что морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага. Согласно геолокационным кадрам, которые были опубликованы 18 октября, украинские войска, вероятно, продвинулись к северу от Песчановки и в Пойму.

В отчете ISW за 20 октября было сказано, что силы обороны Украины, похоже, продолжают вести на левом берегу Днепра более масштабные, чем обычно, военные операции. Они сообщили о боях в селе Крынки Херсонской области.

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине. В сводке сообщили, что российские оккупанты нанесли удары, в том числе, и по селу Песчановка, которое ранее упоминалось аналитиками Института изучения войны в своей сводке.

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ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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