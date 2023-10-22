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ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге

Алексей Тесля
22 октября 2023, 16:52 обновлено 22 октября, 16:57
Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции у Работино и идут на штурм.
ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге
ВСУ дают отпор оккупантам на юге / колаж: Главред, фото: 53-окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Украинские подразделения на Токмакском направлении продвинулись вперед за освобожденное ранее Работино Запорожской области и расширяют участок вклинения в первую позицию главной линии обороны врага северо-западнее Вербового.

Как рассказывают бойцы 65-й механизированной бригады, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции у Работино. Об этом идет речь в материале ТСН.

По их словам, оккупанты штурмуют наши позиции, но ВСУ дают захватчикам отпор. "Это была оккупированная территория. Ее только недавно отбили. Кровью и потом. Цена — очень большая. Работино на данный момент подконтрольно Вооруженным силам Украины. А линия обороны уже за Работиным", — говорит "Пиночет", военнослужащий 65 ОМБр ВСУ.

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Именно эту линию украинской обороны каждый день, по несколько раз, пытаются штурмовать вражеские группы, которые оккупанты десантируют с бронемашин - просто вплотную к окопам наших воинов, уточняется в материале.

Украинские воины, которые вернулись с передовой под Новопрокоповкой говорят, что там было сложно, но позиции они удержали. К счастью, обошлось без потерь, добавили авторы сюжета.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что армия Украины продвинулась на западной окраине Работино. Российские оккупанты под давлением сил обороны Украины вынуждены были отступить на несколько сотен метров к Новофедоровке, пишут американские аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино. За минувшие сутки российские захватчики потеряли 288 своих солдат, причем три оккупанта попали в плен.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что у Украины есть все, что нужно ВСУ и Силам обороны для продолжения контрнаступления, в частности в условиях холодного периода. Украина и партнеры еще раз пересмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки, сказал глава Минобороны.

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Запорожская область война России и Украины контрнаступление ВСУ
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