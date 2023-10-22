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Армия Украины продвинулась на западной окраине Работино – ISW

Андрей Ганчук
22 октября 2023, 11:48 обновлено 22 октября, 11:57
Российские оккупанты под давлением сил обороны Украины вынуждены были отступить на несколько сотен метров к Новофедоровке, пишут американские аналитики.
ВСУ, войска РФ
ВСУ бьют оккупантов РФ в Запорожской области / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН (иллюстративное фото)

Силам обороны Украины удалось продвинуться на западной окраине Работино Запорожской области. Оккупантам агрессора России пришлось отступить на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что украинским войскам на западной окраине Работино удалось достигнуть продвижения. Части 237-го полка ВДВ 7 дивизии Воздушно-десантных войск оккупантов отошли на несколько сотен метров в направлении Новофедоровки.

По данным аналитиков, ВСУ продолжают наступать вблизи Бахмута и в южном направлении Запорожской области. Российские военные пропагандисты утверждают, что украинская армия продолжила свои наступательные операции на линиях Работино-Копани и Работино-Новопрокоповка. Россияне считают, что украинцы продвинулись на запад от Новофедоровки и находились в 6 км от населенного пункта.

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Как утверждает военный обозреватель Константин Машовец, части 247-го ВДВ полка 7-й дивизии ВДВ отступили в сторону Новофедоровки.

Ситуация в районе Работино

Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино, несколько недель назад предположили в Институте изучения войны. Также аналитики зафиксировали незначительные продвижения ВСУ в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и вблизи Бахмута.

Войска РФ провалилась у Работино, сообщали в Объединенном пресс-центре Сил обороны Украины на Таврическом направлении. В войсках отметили продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении и неудачные попытки оккупантов вернуть утраченные позиции в Работино.

ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино – наступление продолжается, сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По словам генерала, подразделения добились успеха южнее населенного пункта.

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ВСУ войска России война России и Украины
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