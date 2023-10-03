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Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино – ISW

Анна Ярославская
3 октября 2023, 06:38 обновлено 3 октября, 06:43
Институт изучения войны обновио свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Работино.

ВСУ, война в Украине
Украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные отбили позиции в системе окопов к юго-западу от Работино Запорожской области в период между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают. Об этом свидетельствуют географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Таким образом, аналитики ISW обновили свою оценку от 1 октября, в которой говорилось о том, что ВСУ потеряли эти позиции, а ситуация характеризовалась как "нестабильная, тактически сложная и динамичная", поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

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Кроме этого, по мнению военных аналитиков, украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей и вблизи Бахмута.

Российские войска 2 октября продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед. Российские военные утверждали, что 1 и 2 октября захватили несколько украинских позиций вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), смт Керамик (14 км к северо-западу от Авдеевки) и Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Керамик, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (на западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Как сообщал Главред, в вечерней сводке Генштаба 2 октября говорилось о том, что российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещеевке Бахмутского направления.

Сообщалось также, что в течение суток враг ходил в атаки на шести направлениях фронта. ВСУ отбили атаку РФ в районе Макеевки Луганской области, враг ударил по городу с артсистем.

Тем временем спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои. В частности, на Марьинское направление россияне стягивают новые подразделения и технику и продолжают безуспешные штурмы.

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война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
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