ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле: назвали главное условие

Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры.

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Когда закончится война в Израиле / Главред

Международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся.

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", - заявил Конрикус в интервью австралийскому радио ABC .

Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

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Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... согласно собственной морали".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", - сказал представитель ЦАХАЛа.

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

Война в Израиле

Напомним, что 7 октября Израиль заявил о начале войны . Через границу в Израиль прорвались сотни вооруженных террористов. По Израилю было выпущено 5 тысяч ракет, а в плен были захвачены военные Израиля и многие гражданские.

Уже 9 октября Израиль заявил, что контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС . Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и вторгшимися в Израиль боевиками ХАМАС. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности" . Первоначально операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые осложнили бы израильским пилотам.

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