Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС

Ликвидированный лидер отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

https://glavred.info/world/izrajilski-viyskovi-znishchili-odnogo-iz-kerivnikiv-hamas-10508914.html Ссылка скопирована

Израиль уничтожил руководителя ХАМАС / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот: t.me/idfofficial

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в Секторе Газа.

Как сообщили в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы безопасности Израиля в Telegram, что военные убили Усаму Мазини, председателя Шуры (совета) террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.

Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

видео дня

ЦАХАЛ уничтожил руководителя ХАМАС / скриншот: Telegram

Война в Израиле: что известно

Напомним, что Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны". По состоянию на утро 8 октября было известно о около 300 погибших в Израиле. Израильский премьер сообщил, что война была навязана Израилю из-за атаки ХАМАС.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

Премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС. Граждане Израиля объединены и сражаются за свою Родину, как львы. Также он подчеркнул, что в этой борьбе Израиль получает "огромную международную поддержку".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.