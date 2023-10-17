Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в Секторе Газа.
Как сообщили в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы безопасности Израиля в Telegram, что военные убили Усаму Мазини, председателя Шуры (совета) террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.
Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.
Война в Израиле: что известно
Напомним, что Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны". По состоянию на утро 8 октября было известно о около 300 погибших в Израиле. Израильский премьер сообщил, что война была навязана Израилю из-за атаки ХАМАС.
Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.
Премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС. Граждане Израиля объединены и сражаются за свою Родину, как львы. Также он подчеркнул, что в этой борьбе Израиль получает "огромную международную поддержку".
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