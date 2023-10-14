У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

В сентябре-октябре у спецслужб Штатов была информация о том, что боевики ХАМАС могут к чему-то готовиться, однако неизвестно, знал ли об этом Израиль.

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Штаты за день до атаки ХАМАС на Израиль получили сведения о необычной активности боевиков - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Спецслужбы США задолго до нападения террористов ХАМАС на Израиль располагали информацией о том, что боевики готовятся к определенным действиям. Однако о масштабах атаки информации не было. Также неизвестно, делились ли американцы своими данным с израильскими спецслужбами.

В материале CNN говорится о том, что у Штатов было как минимум две оценки, которые частично базировались на израильских данных, с предупреждением для Белого дома относительно нарастающих рисков эскалации израильско-палестинского конфликта.

К примеру, в обновлении от 28 сентября говорилось о том, что ХАМАС готовится к нанесению ракетных ударов по Израилю.

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Уже 5 октября ЦРУ в общих чертах предупреждало о возможности насильственных действий со стороны боевиков.

На следующий день, 6 октября, чиновники Штатов получили сведения о необычной активности террористов ХАМАС. Такие действия, как впоследствии выяснилось, были финальной подготовкой к атаке боевиков Израиля 7 октября.

Однако ни в одном из документов не было каких-либо тактических деталей или акцентов на масштабах и жестокости нападения.

Кроме того, неизвестно, делились ли американцы этой информацией с Израилем.

Между тем, чиновник из арабской страны на Ближнем Востоке сказал, что их столица сигнализировала чиновникам Израиля и Штатов о недовольстве среди палестинцев, которое достигает очень серьезного уровня, и о серьезном оружии у ХАМАС. Однако предупреждения не были восприняты.

Собеседники журналистов полагают, что внезапная атака ХАМАСа стала возможной, поскольку обсуждения и планирование в формате "офлайн" не позволило заметить важных деталей.

При этом американцы допускают недооценку Израилем боевиков даже в ситуации, когда у них были данные разведки.

Террористы ХАМАС начали войну против Израиля

Боевики террористической организации ХАМАС 7 октября начали войну против Израиля. Они нанесли удары с суши, моря и воздуха по израильской территории. В Иерусалиме рассказали, что террористы выпустили более 2200 ракет.

Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС – в ЦАХАЛ заявили, что будут выяснить обстоятельства и искать виновных. Главным виновным в конфликте в Генштабе армии назвали правителя Сектора Газа Яхья Синвара.

Армия Израиля рейдом вошла в Сектор Газа 13 октября. В израильской армии сообщили, что цель операции – ликвидация террористов и освобождение заложников.

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