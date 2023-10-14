Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные готовятся к значительной наземной операции. Об этом сообщает Times of Israel.
ЦАХАЛ уже почти завершил подготовку к наступлению. Израиль заявляет, что готов расширить наступление путем "совместной скоординированной атаки с воздуха, моря и земли".
"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и повышают готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительную наземную операцию", – говорится в сообщении.видео дня
Израиль хочет отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над Сектором Газа.
"Мы не можем сообщать врагу о надвигающемся. Мы можем сказать ХАМАСу, что ему запрещено быть сувереном в Газе. ХАМАС не будет правителем в сувереной Газе после битвы", – сказал председатель Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.
Ситуация в Израиле
13 октября стало известно о том, что армия Израиля вошла в Сектор Газа. Израильские военные собирались ликвидировать террористов и освободить пленных. Солдатам удалось собрать доказательства, которые могут помочь найти заложников.
Впоследствии сообщалось о том, что Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС. ЦАХАЛ беспилотником ликвидировал командира спецназа террористов ХАМАС Али Кадхи, руководившего нападением.
14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.
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