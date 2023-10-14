УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2023, 21:00 обновлено 14 октября, 21:07
Армия обороны Израиля наносит массированные авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа.
Израиль
Израиль завершает подготовку к нападению на ХАМАС / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные готовятся к значительной наземной операции. Об этом сообщает Times of Israel.

ЦАХАЛ уже почти завершил подготовку к наступлению. Израиль заявляет, что готов расширить наступление путем "совместной скоординированной атаки с воздуха, моря и земли".

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и повышают готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительную наземную операцию", – говорится в сообщении.

видео дня

Израиль хочет отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над Сектором Газа.

"Мы не можем сообщать врагу о надвигающемся. Мы можем сказать ХАМАСу, что ему запрещено быть сувереном в Газе. ХАМАС не будет правителем в сувереной Газе после битвы", – сказал председатель Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

Ситуация в Израиле

13 октября стало известно о том, что армия Израиля вошла в Сектор Газа. Израильские военные собирались ликвидировать террористов и освободить пленных. Солдатам удалось собрать доказательства, которые могут помочь найти заложников.

Впоследствии сообщалось о том, что Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС. ЦАХАЛ беспилотником ликвидировал командира спецназа террористов ХАМАС Али Кадхи, руководившего нападением.

14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

21:00 Мир
Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

20:41 Политика
У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:58 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:00

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

20:41

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

19:58

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:14

Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

18:59

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛВидео

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
18:54

Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

18:14

РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

18:13

В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

17:58

Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

Реклама
17:50

Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

17:32

Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

17:00

"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

16:59

В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

16:32

"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

16:31

Певица Alyosha меняет сценическое имя

16:21

Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

16:04

Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

15:57

Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

15:26

Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15:17

Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

Реклама
15:12

Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

14:56

Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

14:41

Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:38

Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

14:12

Большая война показывает лицо: Ефросинина высказалась о конфликте Козловского и Кондратюка

13:53

РФ нацелилась на крупный город Украины: планирует окружение и готовит штурм

13:53

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 на следующей неделе - Politico

13:20

РФ поставила за цель оккупировать всю Донетчину до конца года – глава Авдеевской МВА

13:18

Отопительный сезон 2023-2024: когда в домах появится тепло

12:52

Мощные взрывы и клубы дыма: детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ

12:45

7 лучших упражнений для растяжки мышц: идеальная растяжка после тренировкиВидео

12:31

РФ сделала паузу в обстрелах Киева: Жданов назвал две причины

12:20

Лунный день 15 октября 2023: первый лунный день предвещает отсутствие сил на важные дела

11:51

У Севастополя подбито еще одно судно РФ: детали атаки на вражеские корабли

11:33

"Войдет в историю": Буданов рассказал, где РФ потерпела "ментальное поражение"

11:13

В Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата Путина – The Sun

11:00

Как не принимать все близко к сердцу: что делать, чтобы защититься от негатива

10:49

Гороскоп на завтра 15 октября 2023: Близнецу - неприятности из-за флирта, Водолею - путешествие

10:35

Первая ночь без ракетных ударов, но на позициях - бои: что сейчас происходит в Авдеевке

09:47

"Это только начало": премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАСВидео

Реклама
09:37

"Прогресс очень скудный": в США оценили новое наступление РФ на Донбассе

09:00

Нетаньяху не забудет Путину войну в Израиле и будет тайно помогать Украине – РозумныйЭксклюзив

08:45

"У них тут остались связи": что известно о братьях, которые навели ракету на кафе в Грозе

08:39

Как в детском саду: всего 3 ингредиента нужны, чтобы приготовить пышный омлет на сметане на всю семью

08:22

Украина собрала весь пазл "ловушки нищеты"мнение

08:21

Азербайджан может начать вторжение в Армению: в Politico назвали сроки

08:08

Всемирно известный актер и звезда блокбастеров объявил об окончании карьеры

07:50

Вряд ли дотянет до нового года: астролог Влад Росс предсказал будущее Путина

07:38

Атака оккупантов на Авдеевку провалилась – ISW

06:42

Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнитьмнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять