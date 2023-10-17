Родители девушки умоляют вернуть ее домой: ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницей

21-летняя Миа Шем - гражданка Израиля и Франции. Боевики взяли ее в плен на музыкальном фестивале Nature Party.

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Миа Шем находится в заложниках у боевиков ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вечером в понедельник, 16 октября, ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которую боевики удерживают в качестве заложницы в секторе Газа. Это первое видео ХАМАС с заложниками.

Раненая девушка говорит, что она — 21-летняя Миа Шем, гражданка Израиля и Франции. Боевики взяли ее в плен на музыкальном фестивале Nature Party. По ее словам, она была ранена в руку и перенесла операцию в больнице в секторе Газа.

"Обо мне заботятся, дают лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня как можно скорее отвезли домой к родителям, к братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее. Пожалуйста", — говорит заложница.

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Семья Мии Шем, как сообщает Нaaretz, подтвердила, что на кадрах именно она. Где и когда было снято видео - неизвестно.

Смотрите видео - Боевики опубликовали первое видео заложницей:

Миа Шем была ранена в руку и перенесла операцию / скриншот

ЦАХАЛ также подтвердил, что Миа находится в плену. Армия обороны Израиля заявила, что сообщила семье Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.

Мать Миа Шем рассказала CNN, что ее дочь - "сердце семьи".

"Мы умоляем мир вернуть моего ребенка домой", — добавила Керен Шарф Шем.

Миа Шем просит, чтобы ее вернули домой / скриншот

Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживают 199 человек. По словам представителя ХАМАС, в заложниках у боевиков находятся по меньшей мере от 200 до 250 пленных.

Кроме того, они заявили, что используют "все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных" и что "ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков".

Представитель "Бригад Аль-Касам", ветви боевиков ХАМАС, ранее заявил, что группа "предана" защите заложников и что заложники с иностранным гражданством будут освобождены, когда "возникнет такая возможность на месте".

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

Напомним, американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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