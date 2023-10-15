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ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"

Анна Ярославская
15 октября 2023, 01:29
Зверства, которые устроил ХАМАС, можно будет забыть лишь через сто лет, когда сменятся несколько поколений.
Цви Зильбер
Цви Зильбер / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/george.zilber, скриншот

Израильский журналист Цви Зильбер считает, что действия ХАМАС в Израиле похожи на то, что делали российские оккупанты в Украине, а сам прорыв боевиков через границу похож на марш Пригожина в РФ.

Как сказал Зильбер в интервью Главреду, сложно оценивать правдивость информации о том, что боевиков ХАМАСа готовили "вагнеровцы".

"Я не знаю, насколько верна эта информация, но ХАМАСу удалось очень примитивными методами отключить все продвинутые технологические израильские системы наблюдения. Совершенно примитивный беспилотник прилетел, ослепил камеры и отключил центр, из которого дозорные мониторили разделительную стену. Как-то они подавили все датчики, потом кустарными зарядами взрывчатки подорвали стену. Через несколько пробоин на территорию Израиля пошли сотни вооруженных террористов и оказалось, что израильских войск там практически нет. Я могу сравнить это с маршем Пригожина, который дошел до Московской области и никого не встретил на своем пути", - рассказал журналист.

видео дня

Зильбер добавил, что атака произошла в субботу накануне праздника. Многих солдат-срочников отпустили на побывку домой. Но при этом совсем-совсем никого не было, и ХАМАС захватил десяток военных объектов, в том числе командование бригадой.

"Захватили танки, просто вытаскивали этих танкистов, которые не знали, что делать. Потому что как стрелять из танка по бегущим вокруг тебя боевикам с автоматами? Это тоже невозможно. Также они захватили арсеналы с оружием, склады с военной израильской формой и прочее. Но это все ладно, ведь они попали в населенные пункты и устроили там настоящую резню", - отметил журналист.

Кто такой Цви Зильбер

Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Также он напомнил, что Израиль пригласил журналистов из международных медиа и показал, как выглядит Кфар-Аза - маленький еврейский поселок на границе с Газой, который был захвачен.

"Есть видеозаписи, но я дорожу своей психикой и не смог их посмотреть. Но по текстам, которые я видел, там более 200 тел, в том числе 40 детей, новорожденных и маленьких, с отрезанными головами. То есть совершенно нечеловеческие зверства, своего рода Буча", - добавил Зильбер.

По его словам, зверства, которые устроил ХАМАС, можно будет забыть лишь через сто лет, когда сменятся несколько поколений.

"Судя по всему, нас ждет очень кровопролитная война. Но у нас достаточно злости, гнева для того, чтобы держаться, сколько надо. Только бы действительно наше правительство, наконец, удосужилось эту угрозу устранить раз и навсегда, чтобы не было больше террористического анклава", - отметил Зильбер.

Смотрите интервью Цви Зильбера Главреду:

Что происходит в Израиле

Отдельные части боевиков ЧВК Вагнер готовили террористов ХАМАС к нападению на Израиль. Боевой опыт передавался во время учений в странах Африки. Как заявили в Центре национального сопротивления при ССО, только российские террористы обладают опытом применения БПЛА с механизмами сброса.

Тем временем Армия обороны Израиля зашла на территорию Сектора Газа. Военные проводят рейды. Израильские военные хотят ликвидировать террористов и найти людей, которые были незаконно вывезены из Израиля. Военно-воздушные силы страны продолжили наносить удары по объектам ХАМАСа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с заявлением к своему народу и подчеркнул, что удары ЦАХАЛ по сектору Газа – это "только начало".

Издание The Washington Post со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа сообщило, что во время одного из ударов Израиля по Сектору Газа погибли десятки людей, которые эвакуировались, и более 200 получили ранения.

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