Мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку – Дикий

Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае возникновения Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.

https://glavred.info/ukraine/mir-katitsya-k-tretey-mirovoy-u-ukrainy-est-god-na-podgotovku-dikiy-10511698.html Ссылка скопирована

Мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Мир катится к Третьей мировой войне. Она может вспыхнуть из-за того, что западные страны "расслабились и не готовились", а между тем "ось зла – обнаглела".

Только сейчас, на пороге такой угрозы, Запад начал быстро к ней готовиться. Такое мнение высказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий, сообщает "Эспрессо".

"Мир катится к Третьей мировой войне. С одной стороны я рад, что Запад наконец начинает понемногу привыкать к этой мысли, потому что для нас это было очевидно еще год назад. Наконец на Западе зазвучали голоса, оценивающие, что угроза достаточно значительна, а шанс избежать большой войны – это сейчас бегом к ней готовиться. Потому что холодная война не переросла в мировую, потому что к ней тогда были готовы. И тогдашняя ось зла не рискнула начать большую войну", – отметил Дикий. видео дня

Он выразил мнение, что на Западе "расслабились" и на протяжении 30 лет не готовились к войне, и именно поэтому обнаглела нынешняя "ось зла" (вероятно, эксперт имеет в виду страну-агрессора Россию и Иран).

Дикий отметил, что в мире уже начались гонки вооружений, и обратил внимание, что, вся западная оборонная промышленность за год получила больше заказов, чем за последние 10 или 15 лет.

В то же время эксперт подчеркнул, что у Украины есть всего год, чтобы подготовиться к угрозе возникновения Третьей мировой войны. Дикий отмечает, что если в мире вспыхнет глобальная война, то Запад не будет распылять свои запасы, в частности на Украину. Поэтому нашему государству важно наращивать собственное производство оружия и боеприпасов.

"Скорее всего, у нас есть 2024 год, когда нам еще сохранят нынешний уровень западной поддержки. А вот, что будет в 2025 году, точно никто не предусмотрит. То есть мы имеем следующий год, чтобы научиться себя самообеспечивать", – подчеркнул Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепление в этот район.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что РФ несет большие потери возле Авдеевки. С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.