УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку – Дикий

Алёна Воронина
27 октября 2023, 10:01
Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае возникновения Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.
Украинские военные, Евгений Дикий
Мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Мир катится к Третьей мировой войне. Она может вспыхнуть из-за того, что западные страны "расслабились и не готовились", а между тем "ось зла – обнаглела".

Только сейчас, на пороге такой угрозы, Запад начал быстро к ней готовиться. Такое мнение высказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий, сообщает "Эспрессо".

"Мир катится к Третьей мировой войне. С одной стороны я рад, что Запад наконец начинает понемногу привыкать к этой мысли, потому что для нас это было очевидно еще год назад. Наконец на Западе зазвучали голоса, оценивающие, что угроза достаточно значительна, а шанс избежать большой войны – это сейчас бегом к ней готовиться. Потому что холодная война не переросла в мировую, потому что к ней тогда были готовы. И тогдашняя ось зла не рискнула начать большую войну", – отметил Дикий.

видео дня

Он выразил мнение, что на Западе "расслабились" и на протяжении 30 лет не готовились к войне, и именно поэтому обнаглела нынешняя "ось зла" (вероятно, эксперт имеет в виду страну-агрессора Россию и Иран).

Дикий отметил, что в мире уже начались гонки вооружений, и обратил внимание, что, вся западная оборонная промышленность за год получила больше заказов, чем за последние 10 или 15 лет.

В то же время эксперт подчеркнул, что у Украины есть всего год, чтобы подготовиться к угрозе возникновения Третьей мировой войны. Дикий отмечает, что если в мире вспыхнет глобальная война, то Запад не будет распылять свои запасы, в частности на Украину. Поэтому нашему государству важно наращивать собственное производство оружия и боеприпасов.

"Скорее всего, у нас есть 2024 год, когда нам еще сохранят нынешний уровень западной поддержки. А вот, что будет в 2025 году, точно никто не предусмотрит. То есть мы имеем следующий год, чтобы научиться себя самообеспечивать", – подчеркнул Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепление в этот район.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что РФ несет большие потери возле Авдеевки. С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине третья мировая вторжение России третья мировая война Евгений Дикий
Реклама

Главное за день

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

21:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

Реклама
19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

Реклама
17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

Реклама
14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

13:00

Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять