ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины: аналитики раскрыли детали

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.
Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись после возобновления более масштабных операций, чем обычно, на восточном (левом) берегу Херсонской области 25 октября.
Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного.
Российские "военкоры" продолжают утверждать, что украинские силы удерживают позиции в Крынках (30 км восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр) и что украинские войска продолжают перебрасывать небольшие группы подкрепления в этот район.
Ситуация в Херсонской области
Вокруг берегов нижнего течения Днепра в Херсонской области в течение последней недели активизировались боевые действия. Украинские войска создали там небольшие плацдармы и контролируют их с лета. Решающим фактором в боях станет способность сторон вести интенсивный артиллерийский огонь. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
Ранее аналитики ISW писали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки в Херсонской области. Кроме того, украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться к селам Пойма и Песчановка.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что на данный момент рано говорить о продвижении сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и намерены очистить часть региона от российских оккупантов. Преждевременная риторика очень вредит боевой работе, нужно доверять военным.
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