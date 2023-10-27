ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины: аналитики раскрыли детали

Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного.

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ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/36obmp, google.com/maps

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись после возобновления более масштабных операций, чем обычно, на восточном (левом) берегу Херсонской области 25 октября.

ВСУ продвинулись севернее Подстепного / google.com/maps

Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного.

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Российские "военкоры" продолжают утверждать, что украинские силы удерживают позиции в Крынках (30 км восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр) и что украинские войска продолжают перебрасывать небольшие группы подкрепления в этот район.

Карта боев Института изучения войны / understandingwar.org

Ситуация в Херсонской области

Вокруг берегов нижнего течения Днепра в Херсонской области в течение последней недели активизировались боевые действия. Украинские войска создали там небольшие плацдармы и контролируют их с лета. Решающим фактором в боях станет способность сторон вести интенсивный артиллерийский огонь. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Ранее аналитики ISW писали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки в Херсонской области. Кроме того, украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться к селам Пойма и Песчановка.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что на данный момент рано говорить о продвижении сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и намерены очистить часть региона от российских оккупантов. Преждевременная риторика очень вредит боевой работе, нужно доверять военным.

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