Украинская ДРГ захватила дорогу между тремя селами на левом берегу Херсонщины – ISW

Украинские военные захватили участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

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Украинские силы продолжают переправлять небольшие группы личного состава через реку Днепр / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки в Херсонской области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны со ссылкой на сообщения российских военных блогеров.

Они также утверждают, что украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться к селам Пойма и Песчановка.

Российские блогеры также утверждали, что украинские силы продолжают переправлять небольшие группы личного состава через реку Днепр на лодках в разных точках.

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Министерство обороны России заявило, что украинские силы безуспешно пытались захватить позиции на восточном берегу реки Днепр.

Они также утверждали, что украинские войска до сих пор контролируют часть Крынок и удерживают позиции возле Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Карта Института изучения войны / Фото: understandingwar.org

Ситуация в Херсонской области

На данный момент рано говорить о продвижении сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и намерены очистить часть региона от российских оккупантов. Преждевременная риторика очень вредит боевой работе, нужно доверять военным. Об этом 22 октября заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Силы обороны Украины надеются прорвать линию Подстепное - Пещановка в направлении Алешек Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны 24 октября.

Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ прощупывают возможности создания плацдарма.

"Тот плацдарм, который существенно повлияет на ход этой войны, – это плацдарм, на который дальше можно будет перебросить тяжелую технику, с которого дальше можно будет разворачиваться и заходить в русские тылы", - пояснил он.

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