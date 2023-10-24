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Прорвать линию в направлении Алешек на Херсонщине: в ISW объяснили замысел ВСУ

Анна Ярославская
24 октября 2023, 06:48
РФ передислоцирует одно из подразделений с Запорожского направления на Херсонщину. Действия ВСУ на восточном берегу рассматривают как существенную угрозу.
Прорвать линию в направлении Алешек на Херсонщине: в ISW объяснили замысел ВСУ
Украинские войска продвинулись к позициям к северу от Подстепного / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 92 ОМБр

Силы обороны Украины надеются прорвать линию Подстепное - Пещановка в направлении Алешек Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как сообщают российские источники, оккупанты оттеснили украинские войска с некоторых недавно захваченных украинских позиций на восточном (левом) берегу Херсонской области, но отмечали, что украинские силы все еще сохраняют присутствие на восточном берегу.

Два известных российских военных блогера заявили, что российские войска контратаковали и отбросили украинские войска с позиций в Крынках.

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Украинские войска продвинулись к позициям к северу от Подстепного. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном берегу между Крынками и Подстепным, и предупреждали, что украинские войска надеются прорвать линию Подстепное-Пищановка в направлении Алешек.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска вероятно создают группу "мобильного тактического резерва" из мотострелковых подразделений и батальонов различных частных военных компаний (ЧВК) в районе Алешек, чтобы иметь возможность быстрого развертывания небольших групп в спорных районах на восточном берегу.

Машовец также сообщил, что Россия осуществляет передислокацию одного из подразделений с западного Запорожского направления в Херсонскую область. Это говорит о том, что российское командование рассматривает действия Украины на восточном берегу как существенную угрозу.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Аналитики Института изучения войны предположили, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра − в частности, к северу от Песчановки (в 14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), и в Пойму (в 11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил сообщения о продвижении украинских сил на левый берег Днепра.

21 октября в Институте изучения войны сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться в селе Крынки Херсонской области в результате удачной операции.

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