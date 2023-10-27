Оккупанты дронами атаковали две области Украины: в ВСУ рассказали о последствиях

Оккупанты пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным, считает Гуменюк.

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Ночная атака России по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, defence-ua.com

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ночью под угрозой удара дронами оказались две области на юге Украины.

"Враг снова испытал нас дроновыми атаками, причем это были подыскивания новой тактики. Это они пристраиваются и стараются найти способ, который будет для них максимально эффективным. Дважды атаковал враг южные регионы. По три дрона были направлены, общее количество шесть, пять из них были уничтожены - два на Николаевщине, три на Херсонщине. К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализованный, спасатели работают. Главное - люди не пострадали", - сказала она в эфире телемарафона "Єдині новини".

Гуменюк рассказала, почему оккупанты атакуют малыми партиями дронов и для чего они выбрали такую тактику.

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"Совершенно очевидно, что могут разведывать готовность противовоздушной обороны, и пытаться ее истощить. Ночное время выбирается, этой ночью два промежутка времени, критический момент, когда усталость человеческого организма происходит, они так рассчитывают. Мы анализируем тактику врага и подбираем тактику противодействия, - добавила она.

Воздушные силы сбили дроны РФ

В ночь на 27 октября Россия атаковала из района Приморско-Ахтарск, применив шесть ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины. Также запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять" Shahed-136/131 "в пределах Херсонской и Николаевской областей", - сообщили в воздушных силах в Telegram.

Работа ПВО / t.me/kpszsu

Напомним, что в ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину дронами и ракетой. БПЛА были сбиты в Одесской области, один дрон-в Винницкой области. Обломки сбитого беспилотника повредили припортовую инфраструктуру.

РФ использует новые дроны "газонокосилки". Россияне могут использовать эти беспилотники, чтобы ослабить украинскую систему ПВО, считает Коваленко. Известно, что Украина есть собственные дроны, но они отличаются от российских.

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