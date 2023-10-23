Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

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Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

В ночь на 23 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения страной-агрессором РФ беспилотников.

В Воздушных силах сообщили, что дроны угрожали Черкасской, Винницкой Киевской областям. Позже БПЛА изменили направление движения. Сообщалось, что вражеские дроны движутся в направлении западных регионов. Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области и Житомирской областях.

Взрывы в Одессе

Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов, работала ПВО. Об этом писало местное издание Думская

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В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

"Одесская область, Затока - угроза ударных БПЛА с Черного моря", - говорилось в сообщении.

По предварительным данным, ночью над Одесской областью было уничтожено 9 "шахедов". Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии - Юг, председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Взрывы в Хмельницкой области

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что враг в очередной раз атаковал область, работала ПВО.

"Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО", - написал он в Telegram.

Тюрин отметил, что по состоянию на шесть утра сведений о пострадавших или повреждении имущества нет.

Взрывы в Кировоградской области

В Воздушных силах сообщали о работе ПВО по вражеским беспилотникам в Кировоградской области.

"Ударные БпЛА (предположительно "Shahed") в Кировоградской области. Направление движения на север. Работает ПВО в области", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Удары были направлены по припортовой инфраструктуре Подунавья. Были повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, а также частные дома мирных жителей.

В ночь на 10 октября оккупанты также атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Атака продолжалась почти 3 часа, было запущено 36 "Шахедов". Украинская противовоздушная оборона сбила 27 вражеских дронов.

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