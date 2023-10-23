Атака длилась более 3,5 часов: РФ атаковала Украину дронами и ракетой

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

https://glavred.info/ukraine/ataka-dlilas-bolee-3-5-chasov-rf-atakovala-ukrainu-dronami-i-raketoy-10510480.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину дронами и ракетой Х-59 / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.

БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.

видео дня

Обломками сбитого беспилотника повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно погасили пожарные. Люди не пострадали.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил в Telegram, что силы ПВО уничтожили 9 "шахедов".

"В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет", - написал Кипер.

Что говорят в Воздушных силах

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

"Шахедами" противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БплА работала противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.

Ракета Х-59 была применена из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.

Все воздушные цели были уничтожены, а именно:

13 БПЛА "Shahed-136/131";

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 23 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения страной-агрессором РФ беспилотников.

Дроны угрожали Черкасской, Винницкой Киевской областям. Позже БПЛА изменили направление движения. Сообщалось, что вражеские дроны движутся в направлении западных регионов. Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области и Житомирской областях.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.