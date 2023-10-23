Атака длилась более 3,5 часов: РФ атаковала Украину дронами и ракетой

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.
В Силах обороны Юга сообщили, что враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.
БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.
Обломками сбитого беспилотника повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно погасили пожарные. Люди не пострадали.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил в Telegram, что силы ПВО уничтожили 9 "шахедов".
"В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет", - написал Кипер.
Что говорят в Воздушных силах
Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
"Шахедами" противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БплА работала противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.
Ракета Х-59 была применена из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.
Все воздушные цели были уничтожены, а именно:
- 13 БПЛА "Shahed-136/131";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
- 1 ударный БпЛА (тип не установлен).
Как сообщал Главред, в ночь на 23 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения страной-агрессором РФ беспилотников.
Дроны угрожали Черкасской, Винницкой Киевской областям. Позже БПЛА изменили направление движения. Сообщалось, что вражеские дроны движутся в направлении западных регионов. Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области и Житомирской областях.
Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.
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