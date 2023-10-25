РФ использует новые дроны: эксперт сказал, для чего враг использует "газонокосилки"

Российские оккупанты хотят ослабить украинскую систему ПВО.

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Эксперт рассказал, для чего РФ использует новые дроны-"газонокосилки" / Коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

РФ начала применять новые дроны, которые в народе начали называть "газонокосилками". Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он убежден, что россияне могут использовать эти беспилотники, чтобы ослабить украинскую систему ПВО.

"Безусловно, их могут использовать для разряжения наших систем ПВО или для их перегрузки", - сказал Коваленко.

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В то же время он уточнил, что у Украины есть собственные дроны, но они отличаются от тех, которые применяет РФ. Украинским военным не нужны беспилотники, которые будет слышно за 2-3 километра.

"У нас есть разные возможности – все зависит от того, какие поставлены боевые задачи. Сделать дрон "из палок" – это самое простое. А нам не нужен примитивный дрон, который можно фиксировать визуально, с помощью РЛС и услышать его за 2-3 километра – нам нужен тихий, незаметный, почти стелс-дрон, который сможет нести достаточно мощную взрывчатку. То есть не "газонокосилка", а нечто более эффективное для выполнения боевых задач", - объяснил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

РФ атакует Украину "газонокосилками"

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину новыми беспилотниками. В народе их прозвали "газонокосилками" из-за характерного звука мотора.

В ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов и новых дронов. Там отметили, что "гаражные" беспилотники не могут заменить даже "шахеды". У этих дронов есть своя задача - запугивать и истощать ПВО.

Александр Коваленко объяснил, чем "газонокосилки" отличаются от "шахедов" и в чем их опасность. В новых дронах используют двигатели другого типа, с громкостью и звуковыми вибрациями другого порядка. Он также добавил, что те запчасти, которые россияне получали контрабандой, заменяли запчастями собственного производства, как на примере микросхемы "Комета" и других.

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