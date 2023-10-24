УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ пустила в ход дроны-"газонокосилки": в ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов

Анна Ярославская
24 октября 2023, 08:27
Новые "гаражные" БПЛА оккупанатов не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача.
Дроны
Новый российский дрон по звуку напоминает газонокосилку / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/4totytynas

Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые дроны кустарного производства. И если иранские Shahed-136/131 называют "мопедами" из-за характерного звука, то эти БПЛА окрестили "газонокосилками". Стало известно, какую опасность они несут.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за последние два дня было несколько случаев применения оккупантами кустарных БПЛА. В частности, заметили эти дроны на Киевщине вечером 23 октября. В Сети публиковали фото обломков. Выяснилось, что двигатель для этого БПЛА можно купить за 18 тысяч гривен на виртуальной торговой платформе AliExpress.

Так выглядит двигатель дрона-
Так выглядит двигатель дрона-"газонокосилки" / скриншот

По словам Игната, эти "гаражные" БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача - запугать и истощить ПВО ложными целями, передает ТСН.

видео дня

"Shahed" – это барражирующий технологический боеприпас, этот БПЛА сложно подавлять системой РЭБ. Дронов "Shahed" будет больше, а с помощью этих (кустарных – Ред.) БПЛА враг имеет цель запугивать", — рассказал Игнат.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин говорит, что, согласно предварительному анализу фото и видеоматериалов частей "газонокосилок", можно сделать вывод, что этот дрон менее мощный. В случае наличия взрывного заряда, его масса также будет в разы меньше, чем у Shahed 136 и Shahed 131.

"Данный БПЛА может быть еще одной попыткой врага использовать ложные цели для истощения нашей системы противовоздушной обороны. После соответствующих экспертиз, передачи объектов и проведения соответствующих исследований будет полная картина", - сказал Рувин.

Аналитик, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что таких дронов кустраного производства в РФ будет еще больше, поскольку даже "Shahed" стоимостью около 40 тыс. долларов становится дорогим для оккупантов.

"Раньше в некоторых образцах использовалась фанера, примитивные элементы. Но это было в небольшом количестве. Сейчас использование кустарных дронов становится более массовым. Россияне используют их не просто для разведки, но и с боевыми частями. То есть дешевый вариант ударного дрона", - объяснил он.

По словам Коваленко, такой БПЛА зафиксировать средствами ПВО малого радиуса действия труднее.

"При этом это не является высокотехнологичным оружием, они предназначены исключительно для террора. Могут нести снаряд весом несколько килограммов. Россияне пытаются экспериментировать, устраивая такие налеты, экспериментируют, определяя, какие цели могут поражать – простые или сложные", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Воздушные атаки Украины российскими оккупантами

В ночь на 24 октября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны.

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

Враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.

БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.

В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет.

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

22:06 Мир
"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

Реклама
19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

Реклама
17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

Реклама
14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять