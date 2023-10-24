РФ пустила в ход дроны-"газонокосилки": в ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов

Новые "гаражные" БПЛА оккупанатов не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача.

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Новый российский дрон по звуку напоминает газонокосилку / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/4totytynas

Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые дроны кустарного производства. И если иранские Shahed-136/131 называют "мопедами" из-за характерного звука, то эти БПЛА окрестили "газонокосилками". Стало известно, какую опасность они несут.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за последние два дня было несколько случаев применения оккупантами кустарных БПЛА. В частности, заметили эти дроны на Киевщине вечером 23 октября. В Сети публиковали фото обломков. Выяснилось, что двигатель для этого БПЛА можно купить за 18 тысяч гривен на виртуальной торговой платформе AliExpress.

Так выглядит двигатель дрона-"газонокосилки" / скриншот

По словам Игната, эти "гаражные" БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача - запугать и истощить ПВО ложными целями, передает ТСН.

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"Shahed" – это барражирующий технологический боеприпас, этот БПЛА сложно подавлять системой РЭБ. Дронов "Shahed" будет больше, а с помощью этих (кустарных – Ред.) БПЛА враг имеет цель запугивать", — рассказал Игнат.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин говорит, что, согласно предварительному анализу фото и видеоматериалов частей "газонокосилок", можно сделать вывод, что этот дрон менее мощный. В случае наличия взрывного заряда, его масса также будет в разы меньше, чем у Shahed 136 и Shahed 131.

"Данный БПЛА может быть еще одной попыткой врага использовать ложные цели для истощения нашей системы противовоздушной обороны. После соответствующих экспертиз, передачи объектов и проведения соответствующих исследований будет полная картина", - сказал Рувин.

Аналитик, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что таких дронов кустраного производства в РФ будет еще больше, поскольку даже "Shahed" стоимостью около 40 тыс. долларов становится дорогим для оккупантов.

"Раньше в некоторых образцах использовалась фанера, примитивные элементы. Но это было в небольшом количестве. Сейчас использование кустарных дронов становится более массовым. Россияне используют их не просто для разведки, но и с боевыми частями. То есть дешевый вариант ударного дрона", - объяснил он.

По словам Коваленко, такой БПЛА зафиксировать средствами ПВО малого радиуса действия труднее.

"При этом это не является высокотехнологичным оружием, они предназначены исключительно для террора. Могут нести снаряд весом несколько килограммов. Россияне пытаются экспериментировать, устраивая такие налеты, экспериментируют, определяя, какие цели могут поражать – простые или сложные", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Воздушные атаки Украины российскими оккупантами

В ночь на 24 октября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны.

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

Враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.

БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.

В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет.

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян.

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