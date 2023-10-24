Удар 'Шахедами' по Украине: в ВСУ сообщили сколько удалось сбить

В ночь с 23 на 24 октября, российские войска снова использовали ударные беспилотники для атаки на Украину. Враг выпустил по Украине 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В то же время украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам. Все взрывы, которые были слышны, свидетельствовали о работе противовоздушной обороны нашего государства.
В Генштабе ВСУ рассказали, что ночью 24 октября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине. Для этого захватчики применяли ударные беспилотники типа "Шахед", по предварительным данным, запустив 6 ударных дронов-камикадзе.
"Противовоздушной обороной уничтожены все ударные БпЛА", – говорится в заметке Генштаба ВСУ.
Представители Генерального штаба также рассказали, в целом враг нанес 4 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
Также, как сообщается в сводке Генерального штаба, под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстрелы Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.
В то же время, 22 октября пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций.
Также, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины. Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины.
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