Удар под дых для Си Цзиньпина: эксперт раскрыл последствия ядерного шантажа Путина

Путин продолжает ядерную риторику с шантажом цивилизованного мира. Эксперт сообщил, какие последствия ждут Кремль, а также о деталях союза с Китаем.

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Эксперт раскрыл последствия ядерного шантажа Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Россия продолжает ядерный шантаж мира, несмотря на четкий ультиматум Си Цзиньпина на переговорах с Путиным. Эксперт отмечает, что политики начинают формировать новый миропорядок, который остановит ядерные амбиции Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Маломуж указывает, что во время визита Си Цзиньпина в Москву было четко заявлено, что Россия и Китай реформируют свой военно-политический союз, что не оставило Путину возможности использовать этот союз как прикрытие.

"Хотя они проводят обучение, у них есть общие интересы, но фактически нет союза. Но главная договоренность заключалась в том, что Россия и Китай не перемещают и, тем более, не применяют ядерное оружие для решения каких-либо проблем, связанных с войной и другими геополитическими вопросами. Это было подтверждено недавно и в Пекине, и Путин не мог этого отрицать", - указывает Маломуж.

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Генерал разведки также указывает на то, что даже после первой встречи в Москве, когда сделка была официально объявлена, Путин возобновил ядерный шантаж и начал движение тактического оружия в Беларусь.

"Для Си Цзиньпина это был удар под дых. Поэтому Китай готовится к защите на все случаи жизни, вследствие чего даже возможны сценарии противостояния с Россией. Поэтому вместо 100 баллистических ракет теперь у него 500. Однако если сравнивать с боевым потенциалом США и РФ, которые имеют примерно по 1600 ракет, Китай с его 500 ракетами тоже можно считать мощным членом ядерного клуба, потому что этого хватит, чтобы уничтожить полпланеты", - добавляет Маломуж.

Эксперт отметил, что шесть лет назад, в Вашингтоне был закрыт международный форум, на котором демонстрировали фильм в онлайн-режиме по моделированию ядерной войны между США и Россией с демонстрацией возможных последствий. Согласно ему, в конце на Земле ничего не остается - ядерные потенциалы двух стран сносят все.

"Этот фильм видели все лидеры стран-членов ядерного клуба, включая Путина и Си Цзиньпина. И это сдерживающий фактор для всех, потому что все хотят выжить", - добавляет генерал Маломуж.

По его словам политики уже начали формирование новой модели миропорядка для того, чтобы поставить Россию на место.

"Эту модель мира условно можно назвать Хельсинки - 2, потому что пришло время выйти на новые правила, завершить войны согласно принципам международного права, а заодно установить новые правила безопасности - полный контроль за ядерными средствами, установление диалога между мусульманским и христианским миром. Этим путем сейчас нужно идти, потому что это выход из войны и глобальной конфронтации. И к этому придут, потому что никто не хочет гибели народов", - резюмирует Николай Маломуж.

Ядерные угрозы Кремля

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин может нанести тактический ядерный удар по Украине. Путина могут заставить пойти на это. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. После этого тактического удара Украине предоставят больше военной помощи, чем предоставляется сейчас.

Также, кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины. Однако, пока у него есть надежда остаться в живых, он не пойдет на этот шаг.

В свою очередь, глава "Русской Православной церкви" патриарх Кирилл нафантазировал, что ядерное оружие на просторах бывшего СССР создавалось по невыразимому "Божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило стране-агрессору России остаться "свободной и независимой".

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