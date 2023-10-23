Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

В Абхазии готовятся принимать корабли в городе Очамчире. Там уже углубляют дно и занимаются реконструкцией портовой инфраструктуры.

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РФ готовится к перемещению кораблей в Абхазию / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Российские оккупанты вывели из Крыма часть кораблей и переместили их в Новороссийск. Но его порт не может вместить все корабли, поэтому РФ хочет переместить их на оккупированную часть Грузии. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Россияне готовят к прибытию кораблей порт в городе Очамчире в Абхазии.

"Россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того, чтобы обеспечить там базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое (место – Главред)", – сказал Скибицкий. видео дня

Кремль отдал такой приказ после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму. Теперь оккупанты понимают, что война пришла на территорию Крыма".

"Наша задача - полностью освободить оккупированный Крым. Мы от нее не отступимся. Для этого необходимо уничтожить оккупационную группировку, которая там находится", – добавили в ГУР.

Первоочередными целями в Крыму оставляют корабли-ракетоносители, которые оккупанты применяют для ударов "Калибрами" по Украине.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зернового соглашения" и начала угрожать ударами по гражданским судам.

После этого стало известно о том, что РФ отводит корабли ЧФ в Новороссийск. Однако враг все еще держит в море корабельную группировку в 12 единиц, которая расположена в районе от восточного Крыма до Новороссийска.

Это приводит к тому, что возможности оккупантов падают. Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ в Новороссийск.

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