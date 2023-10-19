РФ может готовить "жест доброй воли" в Крыму: партизаны рассказали о безумной панике

Российские оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных из Крыма на материковую часть РФ.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-gotovit-zhest-dobroy-voli-v-krymu-partizany-rasskazali-o-bezumnoy-panike-10509664.html Ссылка скопирована

РФ может готовить "жест доброй воли" в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, militaryarms.ru

Российские оккупационные войска паникуют из-за того, что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку. Вдобавок, на территории самого полуострова начали восставать патриотически настроенные украинцы и противники путинского режима. Об этом рассказали в партизанском движении Атеш.

"От наших агентов поступила информация, что оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных из Крыма на территорию России. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва", - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский" перед пешеходным мостом. Стража будет состоять не менее из двадцати солдат и двух офицеров.

видео дня

"Мы все видим и фиксируем все преступления оккупационной власти против украинских патриотов. Виновные будут наказаны!", - предупредили захватчиков партизаны.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.