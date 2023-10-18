"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

Кирилл заявил, что, мол, благодаря ядерному оружию Россия осталась "независимой и свободной".

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Кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава "Русской Православной церкви" патриарх Кирилл нафантазировал, что ядерное оружие на просторах бывшего СССР создавалось по невыразимому "божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило стране-агрессору России остаться "свободной и независимой". Об этом пишет Meduza.

"Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала бы наша страна. Они создали оружие под сенью преподобного Серафима Саровского, потому что по невыразимому божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима", - выдал кремлевский патриарх.

Кирилл заявил, что, мол, благодаря этой силе Россия осталась "независимой и свободной".

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"Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну", - нафантазировал глава РПЦ.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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