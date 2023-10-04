Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

Как говорит известный эксперт Михаил Гончар, режим ядерного нераспространения в последние годы трещит по швам.

https://glavred.info/world/ekspert-poyasnil-kak-nuzhno-ocenivat-slova-sholca-o-yadernom-razoruzhenii-10505344.html Ссылка скопирована

По мнению Михаила Гончара, заявление Шольца о ядерном разоружении - пока декларативные / коллаж Главред, фото УНИАН

Недавнее заявление канцлера Германии Шольца о возобновлении переговоров о ядерном разоружении ‒ всего лишь дипломатические уловки. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Это ничего не изменит. Германия не является ядерной державой, но, конечно, немцы чувствуют, что ситуация меняется не к лучшему. Потому как неядерное государство они призывают ядерный клуб к новым переговорам. Тем более, что ситуация проблемная с точки зрения того, что на самом деле режим ядерного нераспространения скорее мертв, чем жив. Потому что официально ядерный клуб – это пять государств: США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. Но есть еще пять государств – Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль и Южная Африка. Иран как пороговая страна, а также Саудовская Аравия и Южная Корея, которые тоже готовы быстро разработать свое ядерное оружие", ‒ сказал он.

Как говорит Гончар, режим ядерного нераспространения в последние годы трещит по швам.

видео дня

"Северную Корею не назовешь высокоразвитой страной, но они сделали ядерное оружие. Так что тогда говорить о таких странах, как Южно-Африканская Республика, которая, кстати, имела ядерное оружие, но во время смены режима апартеида от нее добровольно отказалась и уничтожила, будь то Бразилия, Аргентина или Турция. При таких подходах и обстоятельствах, когда международные режимы не работают, дальше каждый будет заботиться сам о себе. Поэтому "ядерный клуб" на самом деле больше, а режим ядерного нераспространения трещит по швам", ‒ сказал он.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, ранее украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.